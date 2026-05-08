346 днів тримав позиції у Часовому Яру: піхотинцю Сергію Криніцькому присвоїли звання Героя України. ФОТО

Український піхотинець Сергій Криніцький, який 346 днів без ротацій пробув на позиції у Часовому Яру Донецької області, отримав звання Героя України.

Про це повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.

Сергій Криніцький на позивний Сєронька є піхотинцем 2 механізованого батальйону 24 ОМБр імені короля Данила. Сергій 346 днів обороняв одну з передових позицій у Часовому Яру. За це час він ліквідував 23 та взяв у полон 6 військових РФ.

"Коли доходило до зіткнення — не було думки тікати. Була думка: встояти, втримати позицію і вижити", - згадує він.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Ротація була неможлива

У бригаді додали, що ротація довгий час була майже неможливою: підходи перекривали ворожі дрони. Водночас й втратити позицію не можна було – від неї залежала стійкість сусідніх рубежів.

За цей час Сергій очолив відбиття щонайменше шести штурмів переважаючих сил противника, без прориву оборони на ділянці. З позиції його вивели за сприятливої погоди, коли утримувати її далі стало недоцільно. Перед виходом Сергій знищив усе, щоб укриття не дісталося ворогу.

Зараз він проходить лікування. Після реабілітації планує повернутися до служби й передавати досвід тим, хто тільки заходить на передову.

Після виходу з позиції його нагородили відзнакою президента України "За оборону України" та першою відзнакою бригади – "Пам'ятний нагрудний знак військової частини" під номером 001.

Указом Президента України від 5 травня 2026 року, старшому солдату Сергію Криніцькому надали звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

