УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8702 відвідувача онлайн
Новини Фото Присвоєння звання Герой України Вихід воїнів ЗСУ з позицій
5 667 26

346 днів тримав позиції у Часовому Яру: піхотинцю Сергію Криніцькому присвоїли звання Героя України. ФОТО

Український піхотинець Сергій Криніцький, який 346 днів без ротацій пробув на позиції у Часовому Яру Донецької області, отримав звання Героя України.

Про це повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Сергій Криніцький на позивний Сєронька є піхотинцем 2 механізованого батальйону 24 ОМБр імені короля Данила. Сергій 346 днів обороняв одну з передових позицій у Часовому Яру. За це час він ліквідував 23 та взяв у полон 6 військових РФ.

"Коли доходило до зіткнення — не було думки тікати. Була думка: встояти, втримати позицію і вижити", - згадує він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України командиру роти 128 ОГШБр Олексію Михайлову, який 343 дні провів на передовій

Піхотинець Сергій Криніцький на позивний Сєронька
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Ротація була неможлива

У бригаді додали, що ротація довгий час була майже неможливою: підходи перекривали ворожі дрони. Водночас й втратити позицію не можна було – від неї залежала стійкість сусідніх рубежів.

  • За цей час Сергій очолив відбиття щонайменше шести штурмів переважаючих сил противника, без прориву оборони на ділянці. З позиції його вивели за сприятливої погоди, коли утримувати її далі стало недоцільно. Перед виходом Сергій знищив усе, щоб укриття не дісталося ворогу.
  • Зараз він проходить лікування. Після реабілітації планує повернутися до служби й передавати досвід тим, хто тільки заходить на передову.

Після виходу з позиції його нагородили відзнакою президента України "За оборону України" та першою відзнакою бригади – "Пам'ятний нагрудний знак військової частини" під номером 001.

Указом Президента України від 5 травня 2026 року, старшому солдату Сергію Криніцькому надали звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовиці Нацгвардії, кулеметниці Олександрі Давиденко присвоєно звання Героя України

Піхотинець Сергій Криніцький на позивний Сєронька
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
Піхотинець Сергій Криніцький на позивний Сєронька
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
Піхотинець Сергій Криніцький на позивний Сєронька
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Автор: 

Герой України (371) нагорода (1355) військовослужбовці (5154) 24 ОМБр імені короля Данила (290) піхота (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Цікава ВЗАГАЛІ новина.
Позитивна - НІ.
ЗАБАГАТО ПИТАНЬ починаючи від командирів і закінчуючи пропаГАНДОНАМ.
Честь і хвала воїну - ГАНЬБА командуванню і медіапомийкам
показати весь коментар
08.05.2026 21:01 Відповісти
+18
Дибільний антирекорд, а бійцю окрема шана та повага 🔥🇺🇦.
показати весь коментар
08.05.2026 21:07 Відповісти
+18
Медальки залиште собі. А людині дайте квартиру поза чергою. А то у нас все навпаки, Героям вручають грамоти а тилові хенерали отримують житло і різні розкоші для життя
показати весь коментар
08.05.2026 21:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаві командири...
показати весь коментар
08.05.2026 20:57 Відповісти
Там, де розпочинається ГЕРОЇЗМ Захисника України🤬🤬🤬, там завершилася, нікчемні та безславна череда отих сидінь=заслуховувань неуків СРАТЬєхав😳😳😳 на отих ставках, з Оманським ухилянтом-рецидивістом упродовж 7 років !!!…. А КабМіндічі з єрмаком, миловановим, свириденко та шмигалем, за Регламентом КМУ шламбауми для мародерства грошей з Українців видумували та двушечки окупантам відправляли🤑🤑🤑!!!
показати весь коментар
08.05.2026 21:19 Відповісти
Найбільшу стійкість в обороні проявляють бригади з Західної України, зокрема 24 бригада, а зовсім не "Азов" і 3-я штурмова бригада, навколо яких занадто багато реклами.
показати весь коментар
08.05.2026 23:42 Відповісти
А ти в якій воюєш, може в 10 «Едельвейс»? Всі хто на передку ризикують собою і «західняки», і східняки! А в даній ситуації винне командування!
показати весь коментар
09.05.2026 01:53 Відповісти
Цікава ВЗАГАЛІ новина.
Позитивна - НІ.
ЗАБАГАТО ПИТАНЬ починаючи від командирів і закінчуючи пропаГАНДОНАМ.
Честь і хвала воїну - ГАНЬБА командуванню і медіапомийкам
показати весь коментар
08.05.2026 21:01 Відповісти
Дибільний антирекорд, а бійцю окрема шана та повага 🔥🇺🇦.
показати весь коментар
08.05.2026 21:07 Відповісти
Куди дивиться Держпраця!?
Відпрацював рік за чотирі !!
Штраф командирам виписали чи тільки кошмарять бізнес за переработку у 2 години ?
показати весь коментар
08.05.2026 21:09 Відповісти
Медальки залиште собі. А людині дайте квартиру поза чергою. А то у нас все навпаки, Героям вручають грамоти а тилові хенерали отримують житло і різні розкоші для життя
показати весь коментар
08.05.2026 21:15 Відповісти
комунальні не буде сім'я платити - це зараз немало!
показати весь коментар
08.05.2026 21:20 Відповісти
За те, що він зробив і ще зробить - МАЛО!
показати весь коментар
08.05.2026 23:54 Відповісти
чим більше таких Героїв, тим більше шансів, що і це заберуть
показати весь коментар
09.05.2026 00:39 Відповісти
12х100= 1 200
показати весь коментар
09.05.2026 00:39 Відповісти
це ні про що.
показати весь коментар
09.05.2026 00:44 Відповісти
все - це сміття.всі слова і хвала.одна ПОВАГА до цієї людини.і навіть не за те що боронив.за те що вистояв і не зломився.міцний стержень.
показати весь коментар
08.05.2026 21:16 Відповісти
Здоров'я і удачі тобі, козаче! Головне зараз - не бути аж до сліз вдячним командуванню за звання Героя, бо це звання ти заробив, а не вони!
показати весь коментар
08.05.2026 21:17 Відповісти
Дай сили Господи Воїну Сергію ,оце на таких я Сергій тримається ЗСУ , а винуваті в цій війні ті хто вибрав президента по приколу ... скільки ще таких буде героїв не знаю ,та чи витримка та титаничні сусилля нашіх Воїнів ,врятують Україну а не керивництво обдовбаного 🤡зеленського, з його мафією ?!!!...
показати весь коментар
08.05.2026 21:22 Відповісти
Щира вдячність та повага справжньому чоловіку та воїну...
показати весь коментар
08.05.2026 21:24 Відповісти
Хто не був на війні не зрозуміє що пережив цей ВОЇН.
ПОВАГА.
показати весь коментар
08.05.2026 21:26 Відповісти
В житті завжди є місце подвигу (с)
показати весь коментар
08.05.2026 21:29 Відповісти
респект герою..
🇺🇦
показати весь коментар
08.05.2026 21:44 Відповісти
героїзм солдата, пройоб генерала, меньше би героїв...
показати весь коментар
08.05.2026 21:47 Відповісти
Менше генералів краще, і героїзму не буде.

Я не думаю що на протязі року в нього не було можливості вийти звідти. Скоріш, людина прийняла ситуацію , та зробила свідомий вибір (23-200, та шість полонених) , полонених же хтось виводив. Тому він був там , де був корисний .
Його підтримували, забезпечували (бк їжа, вода) на відміну від нещодавнього скандалу , що бійці голодують на передовій.
показати весь коментар
08.05.2026 23:06 Відповісти
Респект сильному духом. Це не ухилянт, який 4 роки сидить під ліжком.
показати весь коментар
08.05.2026 22:04 Відповісти
Слава Україні!

І ось саме таким героям Слава!
Звичайним, невиразним, але з великим серцем та героїзмом.
Ось це і є Україна.

Низький уклін герою.

Героям Слава!
показати весь коментар
08.05.2026 23:00 Відповісти
Не медальку а квартиру людині подаруйте. Або приватний будинок. На його розсуд.
показати весь коментар
08.05.2026 23:59 Відповісти
Якісь дивні коменти.
Для тих хто у схроні - до звання Героя додається грошова винагорода. На все життя. Не така вже і маленька. Здається щомісячно.
показати весь коментар
09.05.2026 00:42 Відповісти
 
 