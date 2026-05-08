346 днів тримав позиції у Часовому Яру: піхотинцю Сергію Криніцькому присвоїли звання Героя України. ФОТО
Український піхотинець Сергій Криніцький, який 346 днів без ротацій пробув на позиції у Часовому Яру Донецької області, отримав звання Героя України.
Про це повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Сергій Криніцький на позивний Сєронька є піхотинцем 2 механізованого батальйону 24 ОМБр імені короля Данила. Сергій 346 днів обороняв одну з передових позицій у Часовому Яру. За це час він ліквідував 23 та взяв у полон 6 військових РФ.
"Коли доходило до зіткнення — не було думки тікати. Була думка: встояти, втримати позицію і вижити", - згадує він.
Ротація була неможлива
У бригаді додали, що ротація довгий час була майже неможливою: підходи перекривали ворожі дрони. Водночас й втратити позицію не можна було – від неї залежала стійкість сусідніх рубежів.
- За цей час Сергій очолив відбиття щонайменше шести штурмів переважаючих сил противника, без прориву оборони на ділянці. З позиції його вивели за сприятливої погоди, коли утримувати її далі стало недоцільно. Перед виходом Сергій знищив усе, щоб укриття не дісталося ворогу.
- Зараз він проходить лікування. Після реабілітації планує повернутися до служби й передавати досвід тим, хто тільки заходить на передову.
Після виходу з позиції його нагородили відзнакою президента України "За оборону України" та першою відзнакою бригади – "Пам'ятний нагрудний знак військової частини" під номером 001.
Указом Президента України від 5 травня 2026 року, старшому солдату Сергію Криніцькому надали звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Позитивна - НІ.
ЗАБАГАТО ПИТАНЬ починаючи від командирів і закінчуючи пропаГАНДОНАМ.
Честь і хвала воїну - ГАНЬБА командуванню і медіапомийкам
Відпрацював рік за чотирі !!
Штраф командирам виписали чи тільки кошмарять бізнес за переработку у 2 години ?
ПОВАГА.
🇺🇦
Я не думаю що на протязі року в нього не було можливості вийти звідти. Скоріш, людина прийняла ситуацію , та зробила свідомий вибір (23-200, та шість полонених) , полонених же хтось виводив. Тому він був там , де був корисний .
Його підтримували, забезпечували (бк їжа, вода) на відміну від нещодавнього скандалу , що бійці голодують на передовій.
І ось саме таким героям Слава!
Звичайним, невиразним, але з великим серцем та героїзмом.
Ось це і є Україна.
Низький уклін герою.
Героям Слава!
Для тих хто у схроні - до звання Героя додається грошова винагорода. На все життя. Не така вже і маленька. Здається щомісячно.