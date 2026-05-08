346 дней удерживал позиции в Часовом Яре: пехотинцу Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Украинский пехотинец Сергей Криницкий, пробывший 346 дней без ротации на позиции в Часовом Яре Донецкой области, получил звание Героя Украины.

Об этом сообщили в 24-й ОМБр имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сергей Криницкий с позывным "Серонька" является пехотинцем 2-го механизированного батальона 24 ОМБр имени короля Даниила. Сергей 346 дней оборонял одну из передовых позиций в Часовом Яре. За это время он ликвидировал 23 и взял в плен 6 военных РФ.

"Когда доходило до столкновения — не было мысли бежать. Была мысль: устоять, удержать позицию и выжить", —вспоминает он.

Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Ротация была невозможна

В бригаде добавили, что ротация долгое время была практически невозможна: подходы перекрывали вражеские дроны. В то же время и потерять позицию нельзя было — от нее зависела устойчивость соседних рубежей.

За это время Сергей возглавил отражение как минимум шести штурмов превосходящих сил противника, не допустив прорыва обороны на участке. С позиции его вывели при благоприятной погоде, когда удерживать ее дальше стало нецелесообразно. Перед выходом Сергей уничтожил все, чтобы укрытие не досталось врагу.

Сейчас он проходит лечение. После реабилитации планирует вернуться на службу и передавать опыт тем, кто только приходит на передовую.

После выхода с позиции его наградили знаком отличия президента Украины "За оборону Украины" и первым знаком отличия бригады – "Памятным нагрудным знаком воинской части" под номером 001.

Указом Президента Украины от 5 мая 2026 года старшему солдату Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

