346 дней удерживал позиции в Часовом Яре: пехотинцу Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины. ФОТО
Украинский пехотинец Сергей Криницкий, пробывший 346 дней без ротации на позиции в Часовом Яре Донецкой области, получил звание Героя Украины.
Об этом сообщили в 24-й ОМБр имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сергей Криницкий с позывным "Серонька" является пехотинцем 2-го механизированного батальона 24 ОМБр имени короля Даниила. Сергей 346 дней оборонял одну из передовых позиций в Часовом Яре. За это время он ликвидировал 23 и взял в плен 6 военных РФ.
"Когда доходило до столкновения — не было мысли бежать. Была мысль: устоять, удержать позицию и выжить", —вспоминает он.
Ротация была невозможна
В бригаде добавили, что ротация долгое время была практически невозможна: подходы перекрывали вражеские дроны. В то же время и потерять позицию нельзя было — от нее зависела устойчивость соседних рубежей.
- За это время Сергей возглавил отражение как минимум шести штурмов превосходящих сил противника, не допустив прорыва обороны на участке. С позиции его вывели при благоприятной погоде, когда удерживать ее дальше стало нецелесообразно. Перед выходом Сергей уничтожил все, чтобы укрытие не досталось врагу.
- Сейчас он проходит лечение. После реабилитации планирует вернуться на службу и передавать опыт тем, кто только приходит на передовую.
После выхода с позиции его наградили знаком отличия президента Украины "За оборону Украины" и первым знаком отличия бригады – "Памятным нагрудным знаком воинской части" под номером 001.
Указом Президента Украины от 5 мая 2026 года старшему солдату Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Позитивна - НІ.
ЗАБАГАТО ПИТАНЬ починаючи від командирів і закінчуючи пропаГАНДОНАМ.
Честь і хвала воїну - ГАНЬБА командуванню і медіапомийкам
Відпрацював рік за чотирі !!
Штраф командирам виписали чи тільки кошмарять бізнес за переработку у 2 години ?
ПОВАГА.
🇺🇦
Я не думаю що на протязі року в нього не було можливості вийти звідти. Скоріш, людина прийняла ситуацію , та зробила свідомий вибір (23-200, та шість полонених) , полонених же хтось виводив. Тому він був там , де був корисний .
Його підтримували, забезпечували (бк їжа, вода) на відміну від нещодавнього скандалу , що бійці голодують на передовій.
І ось саме таким героям Слава!
Звичайним, невиразним, але з великим серцем та героїзмом.
Ось це і є Україна.
Низький уклін герою.
Героям Слава!
Для тих хто у схроні - до звання Героя додається грошова винагорода. На все життя. Не така вже і маленька. Здається щомісячно.