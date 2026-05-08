346 дней удерживал позиции в Часовом Яре: пехотинцу Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Украинский пехотинец Сергей Криницкий, пробывший 346 дней без ротации на позиции в Часовом Яре Донецкой области, получил звание Героя Украины.

Об этом сообщили в 24-й ОМБр имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сергей Криницкий с позывным "Серонька" является пехотинцем 2-го механизированного батальона 24 ОМБр имени короля Даниила. Сергей 346 дней оборонял одну из передовых позиций в Часовом Яре. За это время он ликвидировал 23 и взял в плен 6 военных РФ.

"Когда доходило до столкновения — не было мысли бежать. Была мысль: устоять, удержать позицию и выжить", —вспоминает он.

Пехотинец Сергей Криницкий с позывным
Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Ротация была невозможна

В бригаде добавили, что ротация долгое время была практически невозможна: подходы перекрывали вражеские дроны. В то же время и потерять позицию нельзя было — от нее зависела устойчивость соседних рубежей.

  • За это время Сергей возглавил отражение как минимум шести штурмов превосходящих сил противника, не допустив прорыва обороны на участке. С позиции его вывели при благоприятной погоде, когда удерживать ее дальше стало нецелесообразно. Перед выходом Сергей уничтожил все, чтобы укрытие не досталось врагу.
  • Сейчас он проходит лечение. После реабилитации планирует вернуться на службу и передавать опыт тем, кто только приходит на передовую.

После выхода с позиции его наградили знаком отличия президента Украины "За оборону Украины" и первым знаком отличия бригады – "Памятным нагрудным знаком воинской части" под номером 001.

Указом Президента Украины от 5 мая 2026 года старшему солдату Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

+26
Цікава ВЗАГАЛІ новина.
Позитивна - НІ.
ЗАБАГАТО ПИТАНЬ починаючи від командирів і закінчуючи пропаГАНДОНАМ.
Честь і хвала воїну - ГАНЬБА командуванню і медіапомийкам
08.05.2026 21:01 Ответить
+17
Дибільний антирекорд, а бійцю окрема шана та повага 🔥🇺🇦.
08.05.2026 21:07 Ответить
+16
Медальки залиште собі. А людині дайте квартиру поза чергою. А то у нас все навпаки, Героям вручають грамоти а тилові хенерали отримують житло і різні розкоші для життя
08.05.2026 21:15 Ответить
Цікаві командири...
08.05.2026 20:57 Ответить
Там, де розпочинається ГЕРОЇЗМ Захисника України🤬🤬🤬, там завершилася, нікчемні та безславна череда отих сидінь=заслуховувань неуків СРАТЬєхав😳😳😳 на отих ставках, з Оманським ухилянтом-рецидивістом упродовж 7 років !!!…. А КабМіндічі з єрмаком, миловановим, свириденко та шмигалем, за Регламентом КМУ шламбауми для мародерства грошей з Українців видумували та двушечки окупантам відправляли🤑🤑🤑!!!
08.05.2026 21:19 Ответить
Найбільшу стійкість в обороні проявляють бригади з Західної України, зокрема 24 бригада, а зовсім не "Азов" і 3-я штурмова бригада, навколо яких занадто багато реклами.
08.05.2026 23:42 Ответить
А ти в якій воюєш, може в 10 «Едельвейс»? Всі хто на передку ризикують собою і «західняки», і східняки! А в даній ситуації винне командування!
09.05.2026 01:53 Ответить
Куди дивиться Держпраця!?
Відпрацював рік за чотирі !!
Штраф командирам виписали чи тільки кошмарять бізнес за переработку у 2 години ?
08.05.2026 21:09 Ответить
Медальки залиште собі. А людині дайте квартиру поза чергою. А то у нас все навпаки, Героям вручають грамоти а тилові хенерали отримують житло і різні розкоші для життя
08.05.2026 21:15 Ответить
комунальні не буде сім'я платити - це зараз немало!
08.05.2026 21:20 Ответить
За те, що він зробив і ще зробить - МАЛО!
08.05.2026 23:54 Ответить
чим більше таких Героїв, тим більше шансів, що і це заберуть
09.05.2026 00:39 Ответить
12х100= 1 200
09.05.2026 00:39 Ответить
це ні про що.
09.05.2026 00:44 Ответить
все - це сміття.всі слова і хвала.одна ПОВАГА до цієї людини.і навіть не за те що боронив.за те що вистояв і не зломився.міцний стержень.
08.05.2026 21:16 Ответить
Здоров'я і удачі тобі, козаче! Головне зараз - не бути аж до сліз вдячним командуванню за звання Героя, бо це звання ти заробив, а не вони!
08.05.2026 21:17 Ответить
Дай сили Господи Воїну Сергію ,оце на таких я Сергій тримається ЗСУ , а винуваті в цій війні ті хто вибрав президента по приколу ... скільки ще таких буде героїв не знаю ,та чи витримка та титаничні сусилля нашіх Воїнів ,врятують Україну а не керивництво обдовбаного 🤡зеленського, з його мафією ?!!!...
08.05.2026 21:22 Ответить
Щира вдячність та повага справжньому чоловіку та воїну...
08.05.2026 21:24 Ответить
Хто не був на війні не зрозуміє що пережив цей ВОЇН.
ПОВАГА.
08.05.2026 21:26 Ответить
В житті завжди є місце подвигу (с)
08.05.2026 21:29 Ответить
респект герою..
🇺🇦
08.05.2026 21:44 Ответить
героїзм солдата, пройоб генерала, меньше би героїв...
08.05.2026 21:47 Ответить
Менше генералів краще, і героїзму не буде.

Я не думаю що на протязі року в нього не було можливості вийти звідти. Скоріш, людина прийняла ситуацію , та зробила свідомий вибір (23-200, та шість полонених) , полонених же хтось виводив. Тому він був там , де був корисний .
Його підтримували, забезпечували (бк їжа, вода) на відміну від нещодавнього скандалу , що бійці голодують на передовій.
08.05.2026 23:06 Ответить
Респект сильному духом. Це не ухилянт, який 4 роки сидить під ліжком.
08.05.2026 22:04 Ответить
Слава Україні!

І ось саме таким героям Слава!
Звичайним, невиразним, але з великим серцем та героїзмом.
Ось це і є Україна.

Низький уклін герою.

Героям Слава!
08.05.2026 23:00 Ответить
Не медальку а квартиру людині подаруйте. Або приватний будинок. На його розсуд.
08.05.2026 23:59 Ответить
Якісь дивні коменти.
Для тих хто у схроні - до звання Героя додається грошова винагорода. На все життя. Не така вже і маленька. Здається щомісячно.
09.05.2026 00:42 Ответить
 
 