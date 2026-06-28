Зеленський з нагоди Дня Конституції відзначив нагородами низку українських діячів: серед них Гіга, Епіфаній, Бєдняков та глави ОВА

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами діячів культури, науки, представників духовенства, медійників та посадовців.

Про це йдеться в указі глави держави №532/2026, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагороди та звання призначені за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Зокрема, громадяни України були нагороджені відзнакою Президента України "Майбутнє України", орденами Богдана Хмельницького, князя Ярослава Мудрого, "За заслуги", "За мужність", княгині Ольги та медалями "За військову службу Україні", "За врятоване життя", "За працю і звитягу".

Нагородження глав церков, керівника Товариства Червоного Хреста та політиків

Так, орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня отримав президент Товариства Червоного Хреста України та завідувач кафедри Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика Микола Поліщук.

Орденом Ярослава Мудрого V ступеня президент відзначив:

першого віцепрезидента Національної академії мистецтв України Валерія Бітаєва;

співака та композитора Степана Гігу (посмертно);

предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія (Сергія Думенка);

главу Української греко-католицької церкви, Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава Шевчука.

Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено народного депутата України Степана Кубіва (посмертно).

Відзнаки для керівників ОВА та міських військових адміністрацій

Державними нагородами відзначили й очільників обласних військових адміністрацій. Зокрема, керівнику Запорізької ОВА Івану Федорову присвоєно орден "За мужність" II ступеня, а голові Харківської ОВА Олегу Синєгубову — орден Богдана Хмельницького II ступеня. Орденом "За заслуги" III ступеня нагородили керівника Київської ОВА Миколу Калашника.

Окрім того, відзнаки отримали й жінки-посадовиці: орден княгині Ольги I ступеня вручили очільниці Чугуївської міської військової адміністрації Галині Мінаєвій, а II ступеня — голові Вінницької ОВА Наталії Заболотній.

Ордени для культурних діячів, телеведучих та зірок українського спорту

Серед відзначених президентом українців — відомі культурні діячі. Орденом "За заслуги" III ступеня посмертно відзначили музиканта, композитора та засновника гурту ADAM Михайла Клименка (посмертно). Таку ж нагороду — орден "За заслуги" III ступеня — отримав актор і телеведучий Андрій Бєдняков.

Президент також відзначив державними нагородами представників українського спорту:

Людмила Лузан (інструкторка штатної збірної з веслування на байдарках і каное) — орден "За заслуги" III ступеня;

Марта Кізименко (інструкторка збірної України з тенісу) — орден "За заслуги" III ступеня;

Анастасія Меркушина (інструкторка збірної з біатлону) — орден княгині Ольги I ступеня;

Анастасія Рибачок (інструкторка збірної з веслування на байдарках і каное) — орден княгині Ольги I ступеня.

Ще понад сотні українцям присвоїли почесні звання "Народний артист України", "Заслужений артист України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений діяч мистецтв України", "Заслужений донор України", "Заслужений економіст України", "Заслужений лікар України", "Заслужений працівник культури України", "Заслужений машинобудівник України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений працівник охорони здоров’я України", "Заслужений працівник сільського господарства України", "Заслужений працівник промисловості України", "Заслужений працівник соціальної сфери України", "Заслужений юрист України", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України", "Заслужений художник України".

З повним переліком можна ознайомитися тут.

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