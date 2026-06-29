Шлях України до Євросоюзу потребуватиме змін до Конституції, - Стефанчук

Україна готується до змін у Конституції у зв’язку з курсом на членство в Європейському Союзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав у телеефірі.

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Конституція під курс на ЄС

За словами Руслана Стефанчука, Україна має переглянути низку положень Основного Закону, щоб узгодити їх із європейськими нормами. Це потрібно для повноцінного входження у правове поле Європейського Союзу.

Він пояснив, що під час вступу до ЄС держава повинна буде передати частину своїх повноважень європейським органам. Це також має бути закріплено в Конституції.

"Україна, торуючи шлях до Європейського Союзу, повинна буде переглянути велику кількість своїх позицій, як це робили інші країни-кандидати, задля того, щоб увести у правове поле великий пласт взаємовідносин з ЄС", — зазначив Стефанчук.

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Окремо він наголосив, що після завершення війни країна повинна переосмислити питання національної безпеки та оборони, роль Збройних сил і гарантії прав громадян.

За його словами, майбутні зміни мають стати предметом широкої суспільної дискусії після завершення воєнного стану. Він додав, що ці питання можуть бути внесені до Конституції найближчим часом.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський закликав відкрити переговорні кластери з ЄС до 15 липня, коли відзначається День Української Державності.

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