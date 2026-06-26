Качинський закликав Польщу блокувати переговори про вступ України до ЄС, - ЗМІ
Лідер польської партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський закликав Варшаву блокувати нові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Заява не є офіційною позицією партії
"Польща повинна почати блокувати чергові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", – заявив Качинський.
Водночас, за інформацією Financial Times, цей заклик не має юридичної сили, оскільки відображає особисту позицію політика, а не офіційну позицію партії "Право і справедливість". Видання зазначає, що жодних відповідних рішень партійні органи не ухвалювали, тому такі заяви не матимуть безпосереднього впливу на переговорний процес щодо вступу України до ЄС.
Качинський знову порушив тему історичної пам'яті
Попри заклики блокувати переговори, Качинський заявив, що й надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії, оскільки це відповідає стратегічним інтересам Польщі.
Водночас він наголосив, що Україна, на його думку, має відповідати європейським стандартам, і вкотре порушив питання історичної пам'яті, зокрема діяльності Української повстанської армії.
Також політик заявив, що Польща не відмовляється від вимог щодо виплати Німеччиною репарацій за Другу світову війну.
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