Качинський закликав Польщу блокувати переговори про вступ України до ЄС, - ЗМІ

Лідер польської партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський закликав Варшаву блокувати нові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

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Заява не є офіційною позицією партії

"Польща повинна почати блокувати чергові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", – заявив Качинський.

Водночас, за інформацією Financial Times, цей заклик не має юридичної сили, оскільки відображає особисту позицію політика, а не офіційну позицію партії "Право і справедливість". Видання зазначає, що жодних відповідних рішень партійні органи не ухвалювали, тому такі заяви не матимуть безпосереднього впливу на переговорний процес щодо вступу України до ЄС.

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Качинський знову порушив тему історичної пам'яті

Попри заклики блокувати переговори, Качинський заявив, що й надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії, оскільки це відповідає стратегічним інтересам Польщі.

Водночас він наголосив, що Україна, на його думку, має відповідати європейським стандартам, і вкотре порушив питання історичної пам'яті, зокрема діяльності Української повстанської армії.

Також політик заявив, що Польща не відмовляється від вимог щодо виплати Німеччиною репарацій за Другу світову війну.

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