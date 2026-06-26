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Новини Вступ України до ЄС
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Качинський закликав Польщу блокувати переговори про вступ України до ЄС, - ЗМІ

Лідер "Права і справедливості" озвучив власну позицію щодо євроінтеграції України

Лідер польської партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський закликав Варшаву блокувати нові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

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Заява не є офіційною позицією партії

"Польща повинна почати блокувати чергові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", – заявив Качинський.

Водночас, за інформацією Financial Times, цей заклик не має юридичної сили, оскільки відображає особисту позицію політика, а не офіційну позицію партії "Право і справедливість". Видання зазначає, що жодних відповідних рішень партійні органи не ухвалювали, тому такі заяви не матимуть безпосереднього впливу на переговорний процес щодо вступу України до ЄС.

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Качинський знову порушив тему історичної пам'яті

Попри заклики блокувати переговори, Качинський заявив, що й надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії, оскільки це відповідає стратегічним інтересам Польщі.

Водночас він наголосив, що Україна, на його думку, має відповідати європейським стандартам, і вкотре порушив питання історичної пам'яті, зокрема діяльності Української повстанської армії.

Також політик заявив, що Польща не відмовляється від вимог щодо виплати Німеччиною репарацій за Другу світову війну.

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Автор: 

євроінтеграція (536) Качинський Ярослав (37) конфлікт (492) Польща (9475) Україна (7516) блокування (743)
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Топ коментарі
+25
Щодо історичної пам'яті, він би краще долю брата згадав.
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26.06.2026 14:57 Відповісти
+18
Нарешті поляки припинили себе стримувати! Це ж скільки часу вони вдавали з себе друзів України, її адвокатів, її поводирів до ЄС. Може тому Україна ніяк не може до того ЄС дійти, бо нас такі "друзі" водять колами на місці?
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26.06.2026 14:55 Відповісти
+17
а до кацапів за смоленськ-2010 у нього претензій нема?!
і чого б це?
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26.06.2026 14:57 Відповісти

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