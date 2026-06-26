Качиньский призвал Польшу блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, - СМИ

Лидер польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский призвал Варшаву заблокировать новые раунды переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

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Заявление не является официальной позицией партии

"Польша должна начать блокировать очередные раунды переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз", — заявил Качиньский.

В то же время, по информации Financial Times, этот призыв не имеет юридической силы, поскольку отражает личную позицию политика, а не официальную позицию партии "Право и справедливость". Издание отмечает, что никаких соответствующих решений партийные органы не принимали, поэтому такие заявления не окажут непосредственного влияния на переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

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Качиньский вновь затронул тему исторической памяти

Несмотря на призывы заблокировать переговоры, Качиньский заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину в войне против России, поскольку это соответствует стратегическим интересам Польши.

В то же время он подчеркнул, что Украина, по его мнению, должна соответствовать европейским стандартам, и в очередной раз поднял вопрос исторической памяти, в частности деятельности Украинской повстанческой армии.

Также политик заявил, что Польша не отказывается от требований о выплате Германией репараций за Вторую мировую войну.

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