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Новости Вступление Украины в ЕС
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Качиньский призвал Польшу блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, - СМИ

Лидер партии "Право и справедливость" озвучил свою позицию по поводу евроинтеграции Украины

Лидер польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский призвал Варшаву заблокировать новые раунды переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

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Заявление не является официальной позицией партии

"Польша должна начать блокировать очередные раунды переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз", — заявил Качиньский.

В то же время, по информации Financial Times, этот призыв не имеет юридической силы, поскольку отражает личную позицию политика, а не официальную позицию партии "Право и справедливость". Издание отмечает, что никаких соответствующих решений партийные органы не принимали, поэтому такие заявления не окажут непосредственного влияния на переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

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Качиньский вновь затронул тему исторической памяти

Несмотря на призывы заблокировать переговоры, Качиньский заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину в войне против России, поскольку это соответствует стратегическим интересам Польши.

В то же время он подчеркнул, что Украина, по его мнению, должна соответствовать европейским стандартам, и в очередной раз поднял вопрос исторической памяти, в частности деятельности Украинской повстанческой армии.

Также политик заявил, что Польша не отказывается от требований о выплате Германией репараций за Вторую мировую войну.

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Автор: 

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Топ комментарии
+18
Щодо історичної пам'яті, він би краще долю брата згадав.
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26.06.2026 14:57 Ответить
+14
а до кацапів за смоленськ-2010 у нього претензій нема?!
і чого б це?
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26.06.2026 14:57 Ответить
+11
Нарешті поляки припинили себе стримувати! Це ж скільки часу вони вдавали з себе друзів України, її адвокатів, її поводирів до ЄС. Може тому Україна ніяк не може до того ЄС дійти, бо нас такі "друзі" водять колами на місці?
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26.06.2026 14:55 Ответить

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