Україна очікує якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів на шляху до членства у ЄС, - ОП

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Європейського парламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна – ЄС на чолі з її головою Пеккою Товері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

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Переговори про вступ України до ЄС

Під час зустрічі сторони обговорили перебіг переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та необхідність якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів.

Жовква подякував Європейському парламенту за підтримку України у війні проти російської агресії та на шляху до членства в ЄС.

"Європейський парламент завжди був на кілька кроків попереду інших інституцій Європейського Союзу в підтримці України. Ми високо цінуємо цю принципову позицію. Водночас сьогодні саме держави-члени мають ухвалити політичні рішення, які дозволять зберегти темп переговорного процесу. Ми очікуємо, що найближчим часом буде ухвалене рішення про відкриття решти п’яти переговорних кластерів", – зазначив Жовква.

Окремо сторони обговорили відповідність України критеріям членства в Європейському Союзі та хід реформ.

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Підтримка Європарламенту та відзнака

Голова делегації Пекка Товері наголосив, що без України неможливо гарантувати безпеку Європи, та підтвердив підтримку євроінтеграційного курсу України.

Також від імені Президента України Володимира Зеленського Ігор Жовква вручив Пекці Товері орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, раніше Жовква повернув Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, яким його відзначили у 2022 році за внесок у зміцнення українсько-польських відносин і співпраці.

Повідомлялося, що раніше президент Зеленський закликав відкрити переговорні кластери з ЄС до 15 липня.