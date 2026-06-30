Польща не підтримає вступ України до ЄС без перегляду політики щодо ОУН і УПА – Косіняк-Камиш
Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не підтримає вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне своє ставлення до діячів ОУН та УПА, зокрема до Степана Бандери.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Gość Wydarzeń на телеканалі Polsat News.
Польща висунула умову для підтримки вступу України до ЄС
За словами Косіняка-Камиша, Україна може зіткнутися із серйозними труднощами на шляху до членства в ЄС, якщо й надалі використовуватиме ОУН та УПА як національні символи.
Він наголосив, що Польща займатиме жорстку позицію та вимагатиме від України відмовитися від вшанування лідерів українського націоналістичного руху.
"Не можна в ЄС ставити на п'єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", – заявив Косіняк-Камиш.
"Ніхто не диктуватиме Польщі, як голосувати"
Міністр підкреслив, що кожна держава-кандидат повинна виконувати визначені умови для вступу до Євросоюзу, зокрема ті, що стосуються історичної пам'яті.
На його думку, європейська співпраця не може будуватися на вшануванні постатей чи рухів, які викликають болісні асоціації або суперечки серед держав-членів ЄС.
Косіняк-Камиш також заявив, що Польща самостійно ухвалюватиме рішення щодо розширення Європейського Союзу.
"Нам ніхто не казатиме, як ми маємо голосувати за вступ тієї чи іншої держави до Європейського Союзу", – сказав він.
Під час ефіру віцепрем'єр також погодився з припущенням ведучого, що в Україні нібито існують політичні сили, які не зацікавлені у вступі країни до Європейського Союзу.
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що кожне повинно ставити якісь свої умови?
ці ігрища перетворюються на маразм
на країни, які цим займаються,
повинні бути накладені санкції ЄС
бо росія почергово так кожне купувати зможе
і вони пердітимуть без кінця
ніхто не диктуватиме, як голосувати?
для чого тоді обіцяно той вступ?
Може тре їм нагадувати за друзяку Адіка Гітлера українофоба Пілсудського? Адік навіть месу відвідав по Пілсудсткому коли той сдох і жалобу оголосив в 3 рейху.