Венгрия согласилась на открытие шестого кластера в переговорах Украины с ЕС, - СМИ
Венгрия согласилась на открытие шестого кластера, посвященного внешним отношениям, в рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.
Об этом пишет RMF FM, передает Цензор.НЕТ.
Есть прогресс со стороны Будапешта
Отмечается, что Венгрия согласилась, чтобы Евросоюз направил Украине и Молдове официальное письмо, которым начинается процедура открытия шестого кластера переговоров
Это первый из остальных пяти кластеров переговоров, открытие которых Венгрия заблокировала 23 июня. Тогда Будапешт не согласился на отправку в Киев и Кишинев официальных писем.
Другие проблемы
В то же время это решение означает частичное смягчение позиции Венгрии, но не конец проблем. Как объясняет RMF FM, Будапешт по-прежнему не соглашается на начало процедуры по остальным четырем кластерам.
- Это также означает, что не будет выполнено требование президента Владимира Зеленского, который призвал открыть еще в июле все пять переговорных кластеров. На данный момент официально открыт лишь один — "Основы", в частности верховенство права и основные права.
- Шестой кластер переговоров охватывает общую внешнюю политику и политику безопасности, торговую политику, а также отношения с третьими странами.
"Отправка письма еще не означает официального начала переговоров в этой сфере. Это лишь первый шаг в процедуре. Теперь Украина и Молдова изложат свои позиции, после чего Европейская комиссия подготовит проекты совместных переговорных позиций, которые должны получить единодушную поддержку всех государств-членов", — добавляет издание.
Если последующие этапы процедуры пройдут согласно плану, официальное открытие шестого кластера переговоров должно состояться 14 июля во время заседания министров по делам Европы стран Европейского Союза.
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