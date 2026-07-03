Венгрия согласилась на открытие шестого кластера в переговорах Украины с ЕС, - СМИ

Венгрия согласилась на открытие шестого кластера, посвященного внешним отношениям, в рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Об этом пишет RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть прогресс со стороны Будапешта

Отмечается, что Венгрия согласилась, чтобы Евросоюз направил Украине и Молдове официальное письмо, которым начинается процедура открытия шестого кластера переговоров

Это первый из остальных пяти кластеров переговоров, открытие которых Венгрия заблокировала 23 июня. Тогда Будапешт не согласился на отправку в Киев и Кишинев официальных писем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский надеется, что Польша и Венгрия поддержат открытие кластеров для Украины

Другие проблемы

В то же время это решение означает частичное смягчение позиции Венгрии, но не конец проблем. Как объясняет RMF FM, Будапешт по-прежнему не соглашается на начало процедуры по остальным четырем кластерам.

Это также означает, что не будет выполнено требование президента Владимира Зеленского, который призвал открыть еще в июле все пять переговорных кластеров. На данный момент официально открыт лишь один — "Основы", в частности верховенство права и основные права.

Шестой кластер переговоров охватывает общую внешнюю политику и политику безопасности, торговую политику, а также отношения с третьими странами.

"Отправка письма еще не означает официального начала переговоров в этой сфере. Это лишь первый шаг в процедуре. Теперь Украина и Молдова изложат свои позиции, после чего Европейская комиссия подготовит проекты совместных переговорных позиций, которые должны получить единодушную поддержку всех государств-членов", — добавляет издание.

Если последующие этапы процедуры пройдут согласно плану, официальное открытие шестого кластера переговоров должно состояться 14 июля во время заседания министров по делам Европы стран Европейского Союза.

Читайте также: Венгрия блокирует открытие остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы, — Politico