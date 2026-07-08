Зеленский и Кошта обсудили открытие остальных пяти переговорных кластеров

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Открытие кластеров

"Обсудили работу по открытию остальных пяти переговорных кластеров. Важно как можно быстрее двигаться в этом направлении", - отметил президент Украины.

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Следующие шаги

Кроме того, Зеленский поблагодарил Кошту за поддержку Украины на пути к вступлению в Евросоюз.

Стороны обсудили возможный график следующих шагов.

"Украина и наш народ полностью этого заслуживают. Мы выполняем все свои обязательства по вступлению в Евросоюз. И будет справедливо, если мы получим в ответ четкие сигналы поддержки от ЕС", - подчеркнул Зеленский.

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