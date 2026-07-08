Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС, - Єврокомісія

Україна та Молдова готові відкрити всі кластери на переговорах про вступ до Євросоюзу.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

У ЄК закликали держави-члени ЄС рухатися вперед з прийняттям рішень про відкриття перемовних кластерів для України та Молдови.

"Ми вважаємо, що всі умови зараз виконані для того, щоб Молдова та Україна відкрили всі кластери – тобто п'ять кластерів, що залишилися. І ми дійсно закликаємо держави-члени рухатися вперед у цьому питанні, та готові підтримати цей процес", - сказав Мерсьє.

Водночас він відмовився надавати коментарі щодо технічних дискусій у Раді ЄС з цього приводу.

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