Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС, - Єврокомісія
Україна та Молдова готові відкрити всі кластери на переговорах про вступ до Євросоюзу.
Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
У ЄК закликали держави-члени ЄС рухатися вперед з прийняттям рішень про відкриття перемовних кластерів для України та Молдови.
"Ми вважаємо, що всі умови зараз виконані для того, щоб Молдова та Україна відкрили всі кластери – тобто п'ять кластерів, що залишилися. І ми дійсно закликаємо держави-члени рухатися вперед у цьому питанні, та готові підтримати цей процес", - сказав Мерсьє.
Водночас він відмовився надавати коментарі щодо технічних дискусій у Раді ЄС з цього приводу.
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ми ж не кацапи!
у нас унітази та септики!
ну, які у сраку, кластери?
нєнє!
я, ще пам'ятаю отой кластер в кінці городу.
ну, ота дірка в дерев'яному домікє....