Украина готова открыть все кластеры на переговорах о вступлении в ЕС, - Еврокомиссия
Украина и Молдова готовы затронуть все вопросы в ходе переговоров о вступлении в Евросоюз.
Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
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В ЕК призвали государства-члены ЕС продвигаться вперед с принятием решений об открытии переговорных кластеров для Украины и Молдовы.
"Мы считаем, что все условия сейчас выполнены для того, чтобы Молдова и Украина открыли все кластеры - то есть пять оставшихся кластеров. И мы действительно призываем государства-члены двигаться вперед в этом вопросе и готовы поддержать этот процесс", - сказал Мерсье.
В то же время он отказался комментировать технические дискуссии в Совете ЕС по этому поводу.
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ми ж не кацапи!
у нас унітази та септики!
ну, які у сраку, кластери?
нєнє!
я, ще пам'ятаю отой кластер в кінці городу.
ну, ота дірка в дерев'яному домікє....