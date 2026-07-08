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Новости Членство Украины в ЕС
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Украина готова открыть все кластеры на переговорах о вступлении в ЕС, - Еврокомиссия

Кластеры и вступление Украины в ЕС: что говорят в Еврокомиссии?

Украина и Молдова готовы затронуть все вопросы в ходе переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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В ЕК призвали государства-члены ЕС продвигаться вперед с принятием решений об открытии переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

"Мы считаем, что все условия сейчас выполнены для того, чтобы Молдова и Украина открыли все кластеры - то есть пять оставшихся кластеров. И мы действительно призываем государства-члены двигаться вперед в этом вопросе и готовы поддержать этот процесс", - сказал Мерсье.

В то же время он отказался комментировать технические дискуссии в Совете ЕС по этому поводу.

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Автор: 

Еврокомиссия (1663) переговорные кластеры (16)
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Топ комментарии
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знову кластери?
ми ж не кацапи!
у нас унітази та септики!
ну, які у сраку, кластери?
нєнє!
я, ще пам'ятаю отой кластер в кінці городу.
ну, ота дірка в дерев'яному домікє....
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08.07.2026 15:19 Ответить

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