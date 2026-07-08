Зеленский и фон дер Ляйен обсудили евроинтеграцию, возможные сроки подписания Drone Deal и энергетику. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой стороны, в частности, обсудили евроинтеграцию Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Открытие кластеров

Так, Зеленский подчеркнул важность открытия в ближайшее время остальных переговорных кластеров, а также отметил, что нельзя сбавлять темп на этом пути.

Drone Deal

"Сейчас наши команды активно работают над Drone Deal, и сегодня обсуждали следующие шаги и возможные сроки его подписания", - рассказал президент.

Также стороны согласовали позиции относительно ближайших международных мероприятий. Зеленский сообщил, что впереди много важных событий - как за рубежом, так и в Украине.

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Энергетическая поддержка

Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен подробно обсудили энергетическое направление и подготовку к зиме.

"Все заинтересованы в завершении этой войны до зимы, но независимо от развития событий мы должны быть готовы защитить наших людей и обеспечить устойчивость Украины. Благодарен за энергетическую поддержку и за то, что все предыдущие договоренности выполняются. Есть и новые идеи. Работаем совместно над энергетической безопасностью всей Европы.



Спасибо, Урсула, за поддержку, лидерство и готовность помогать Украине", - добавил президент.

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