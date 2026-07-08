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Росія втрачає ініціативу на полі бою, - Зеленський
Позиція Росії на полі бою на початку повномасштабного вторгнення була сильнішою, ніж зараз. РФ втрачає ініціативу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО.
"Я не знаю, яких саме умов зараз хоче Путін для досягнення миру. Думаю, вони постійно змінюються. Адже на самому початку повномасштабної війни його позиції були сильнішими. Зараз, на мою думку, він втрачає ініціативу на полі бою", - зазначив президент України.
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туди ж, звідки потрапили в резервні роти, по тяжкому пораненню!!!
масово!!!!
І так "успіхи дипломатії"
- східна Европа в більшості про нас
- Польща просунула таки в ЕС свій наратив про УПА
- ситуація з Польшею упущенна повністю
- Африка - програна а треба було там з їх послами
і тд
ШО БЛІН ЦЯ ТВАРИНКА РОБИТЬ?