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Новини Ситуація на фронті
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Росія втрачає ініціативу на полі бою, - Зеленський

Зеленський про ініціативу на полі бою

Позиція Росії на полі бою на початку повномасштабного вторгнення була сильнішою, ніж зараз. РФ втрачає ініціативу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО.

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"Я не знаю, яких саме умов зараз хоче Путін для досягнення миру. Думаю, вони постійно змінюються. Адже на самому початку повномасштабної війни його позиції були сильнішими. Зараз, на мою думку, він втрачає ініціативу на полі бою", - зазначив президент України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28286) росія (70763)
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Топ коментарі
+16
Карти DeepState давно дивився, говнокомандувач???
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08.07.2026 16:53 Відповісти
+8
****, зелена кончена гундоса юдо гнида, розкажи це тяжко пораненим, які визнаються придатними на влк, та відправляються на нуль......
туди ж, звідки потрапили в резервні роти, по тяжкому пораненню!!!
масово!!!!
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08.07.2026 16:56 Відповісти
+6
ТИ ДИПЛОМАТ !!!!

І так "успіхи дипломатії"

- східна Европа в більшості про нас
- Польща просунула таки в ЕС свій наратив про УПА
- ситуація з Польшею упущенна повністю
- Африка - програна а треба було там з їх послами

і тд

ШО БЛІН ЦЯ ТВАРИНКА РОБИТЬ?
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08.07.2026 16:53 Відповісти

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