На фронте зафиксировано 57 боевых столкновений, из них 30 - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток агрессор 57 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 8 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Волфино, Яструбщина, Уланово и Бачевск. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Лужки Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили одну вражескую штурмовую операцию. В то же время оккупанты осуществили 20 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины успешно отразили две атаки захватчиков в районе Гоптовки.
На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Кившаровки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении зафиксировано пять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Шейковки, Дробышево, Ямполя и Лимана, одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении оккупанты 14 раз пытались продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и Резниковка, три боевых столкновения продолжаются.
На Константиновском направлении с начала суток зафиксировано 12 штурмовых действий оккупантов в районах Иванополья, Александро-Шультино и в направлении Константиновки, два боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении противник 16 раз пытался вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Котлино, Удачное, Белицкое, Никаноровка и Новый Донбасс, одно боевое столкновение продолжается.
На Александровском направлении украинские воины успешно отразили две атаки в районе Воскресенки.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районах Рыбного, Воздвижевки, Чаривного и Новоселовки, а также в направлении Доброполья, Верхней Терсы, Цветково и Косовцево.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.
По данным Генштаба, на Краматорском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.
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