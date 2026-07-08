На фронте зафиксировано 57 боевых столкновений, из них 30 - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток агрессор 57 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 8 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Волфино, Яструбщина, Уланово и Бачевск. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Лужки Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили одну вражескую штурмовую операцию. В то же время оккупанты осуществили 20 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины успешно отразили две атаки захватчиков в районе Гоптовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Кившаровки.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении зафиксировано пять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Шейковки, Дробышево, Ямполя и Лимана, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении оккупанты 14 раз пытались продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и Резниковка, три боевых столкновения продолжаются.

На Константиновском направлении с начала суток зафиксировано 12 штурмовых действий оккупантов в районах Иванополья, Александро-Шультино и в направлении Константиновки, два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении противник 16 раз пытался вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Котлино, Удачное, Белицкое, Никаноровка и Новый Донбасс, одно боевое столкновение продолжается.

На Александровском направлении украинские воины успешно отразили две атаки в районе Воскресенки.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районах Рыбного, Воздвижевки, Чаривного и Новоселовки, а также в направлении Доброполья, Верхней Терсы, Цветково и Косовцево.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

По данным Генштаба, на Краматорском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.

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