На фронті зафіксовано 57 боєзіткнень, з них 30 – на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби агресор 57 разів атакував позиції Сил оборони. Найактивніші бої тривають на Покровському і Гуляйпільському напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 8 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Волфине, Яструбщина, Уланове та Бачівськ. Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Лужки Сумської області.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони зупинили одну ворожу штурмову дію. Водночас окупанти здійснили 20 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки загарбників у районі Гоптівки.
На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Ківшарівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку зафіксовано п’ять спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Шийківки, Дробишевого, Ямполя та Лимана, одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку окупанти 14 разів намагалися йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка й Різниківка, три боєзіткнення тривають.
На Костянтинівському напрямку з початку доби зафіксовано 12 штурмових дій окупантів у районах Іванопілля, Олександро-Шультиного та в напрямку Костянтинівки, два боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку противник 16 разів намагався потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Котлине, Удачне, Білицьке, Никанорівка та Новий Донбас, одне боєзіткнення триває.
На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки в районі Воскресенки.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районах Рибного, Воздвижівки, Чарівного й Новоселівки та в бік Добропілля, Верхньої Терси, Цвіткового й Косівцевого.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків.
За даними Генштабу, на Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.
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