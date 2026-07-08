На фронте произошло 219 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Славянском направлениях, — Генштаб

Всего с начала этих суток, 8 июля, на фронте произошло 219 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Вражеские обстрелы

Противник нанёс один ракетный удар с применением четырёх ракет, совершил 52 авиаудара, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5977 дронов-камикадзе и совершил 2169 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отразили две вражеские атаки. Кроме того, оккупанты совершили 32 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений возле Гоптовки.

На Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Кившаровка.

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Ситуация на востоке Украины

Восемь попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Шийковки, Новоселовки, Дробишевого, Ямполя и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Кривой Луки, Закитного, Ризниковки и в сторону Рай-Александровки; еще одно боевое столкновение продолжается.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Степановка, Ильиновка, Иванополье, Константиновка и Александро-Шультино.

Всего враг совершил 26 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Гулево, Покровск, Мирное, Матяшево, Белицкое, Дорожное, Никаноровка, Новый Донбасс, Родинское, Котлино и Удачное. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 37 оккупантов и 10 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждены три артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожено или подавлено 262 беспилотных летательных аппарата различных типов.

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Обстановка на юге

Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Воскресенки.

Двадцать одна атака оккупантов зафиксирована на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Рыбное, Доброполье, Воздвижовка, Верхняя Терса, Цветково, Косовцево, Новоселовка и Чаривное.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении сегодня штурмовых действий противника не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавил Генштаб.

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