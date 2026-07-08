На фронті відбулося 219 бойових зіткнень: найгарячіше було на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби, 8 липня, на фронті відбулося 219 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, здійснив 52 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5977 дронів-камікадзе та здійснив 2169 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наші оборонці зупинили дві ворожі атаки. Крім того, окупанти здійснили 32 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів біля Гоптівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Ківшарівка.

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Ситуація на сході України

Вісім спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ямполя та Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки; ще одне боєзіткнення триває.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми поблизу населених пунктів Степанівка, Іллінівка, Іванопілля, Костянтинівка та Олександро-Шультине.

Усього 26 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Гуліве, Покровськ, Мирне, Матяшеве, Білицьке, Дорожнє, Никанорівка, Новий Донбас, Родинське, Котлине та Удачне. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 37 окупантів та 10 - поранено; знищено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та один пункт управління безпілотних літальних апаратів противника. Знищено або подавлено 262 безпілотні літальні апарати різних типів.

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Обстановка на півдні

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Воскресенки.

Двадцять одну атаку окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Верхня Терса, Цвіткове, Косівцеве, Новоселівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників поблизу населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку сьогодні штурмових дій противника не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, додав Генштаб.

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