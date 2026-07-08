271 боєзіткнення за добу на фронті: Сили оборони відбили 51 штурм на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 7 липня 2026 року, на фронті було зафіксовано 271 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Як зазначається, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони-камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління, чотири пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем, три командні пункти, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1260 осіб. Також знешкоджено три танки, чотири бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, п’ять наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення з противником, агресор здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Артільне та у бік населених пунктів Кудіївка, Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий та Ківшарівка.

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Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новомихайлівка, Копанки, Дробишеве, Ямпіль, Надія, Новоселівка та у бік населених пунктів Борова, Лиман, Озерне, Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Никифорівки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Іванівка, Дорожнє, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Родинське, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Калинівського та у бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Гірке, Цвіткове, Староукраїнка, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Оленокостянтинівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.