271 боевое столкновение за сутки на фронте: Силы обороны отразили 51 штурм на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 7 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 271 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

Как отмечается, вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 272 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал 10 063 дрона-камикадзе и осуществил 3 065 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления, четыре пункта управления БПЛА, пять артиллерийских систем, три командных пункта, склад боеприпасов и два других важных объекта противника.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1260 человек. Также были уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, 61 артиллерийская система, реактивная система залпового огня, пять наземных робототехнических комплексов, 2074 беспилотных летательных аппарата, 462 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.

Читайте также: Армия РФ из-за больших потерь перешла к наступлению небольшими группами, - ДШВ

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения с противником, агрессор совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Артильное и в сторону населенных пунктов Кудеевка, Хатне.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в сторону населенных пунктов Купянск-Вузловой и Ковшаровка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициатива в войне больше не на стороне России, - Сикорский

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новомихайловка, Копанки, Дробышево, Ямполь, Надия, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Боровая, Лиман, Озерное, Диброва.

На Славянском направлении противник 27 раз штурмовал в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 51 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Дорожное, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Родинское, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг пытался прорвать нашу оборону в Волчанске, - ГОС

Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении враг четыре раза наносил удары в районе Калиновского и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Горькое, Цветково, Староукраинка, Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Еленоконстантиновка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.