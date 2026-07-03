Армия РФ перешла к наступлению небольшими группами из-за больших потерь, - ДШВ

Российская армия отказывается от массированных штурмов с использованием бронетехники и пытается проникать между позициями ВСУ группами по 2-3 военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал командир 7-го корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.

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Российские оккупационные войска отказались от масштабных штурмов с использованием бронетехники и автомобилей. Ранее противник пытался подвозить пехоту как можно ближе к украинским позициям, после чего начинал штурмовые действия.

По словам военного, такая тактика оказалась неэффективной, ведь бронетехника стала легкой мишенью для украинских защитников. Именно поэтому российское командование пересмотрело подход к ведению наступательных операций.

Оккупанты перешли к инфильтрации небольшими группами

Сейчас российские военные в основном действуют небольшими группами по два-три человека. По словам Ласийчука, они пытаются незаметно проникать между украинскими боевыми порядками, используя особенности местности и погодные условия для маскировки.

"Например, на боевой машине пехоты могло передвигаться 20–30 военнослужащих противника, чтобы как можно ближе подобраться к нашим позициям. Сейчас это уже невозможно, потому что для нас это слишком легкая цель. И именно поэтому враг перешел к применению тактики инфильтрации небольшими группами - по 2-3 человека", - объясняет он.

Враг пытается проникать, используя местность и погодные условия, проникать в глубь между боевыми порядками и закрепляться там.

Впрочем, и это не слишком эффективная тактика для оккупантов - они все равно несут большие потери на фронте.

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