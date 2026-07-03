Армія РФ через великі втрати перейшла до наступу малими групами, - ДШВ

Російська армія відмовляється від масованих штурмів на бронетехніці й намагається просочуватися між позиціями ЗСУ групами по 2–3 військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир цього 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.

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Російські окупаційні війська відмовилися від масштабних штурмів із використанням бронетехніки та автомобілів. Раніше противник намагався підвозити піхоту якомога ближче до українських позицій, після чого розпочинав штурмові дії.

За словами військового, така тактика виявилася неефективною, адже бронетехніка стала легкою ціллю для українських захисників. Саме тому російське командування переглянуло підхід до ведення наступальних операцій.

Окупанти перейшли до інфільтрації малими групами

Наразі російські військові переважно діють невеликими групами по двоє-троє осіб. За словами Ласійчука, вони намагаються непомітно проникати між українськими бойовими порядками, використовуючи особливості місцевості та погодні умови для маскування.

"Наприклад, на бойовій машині піхоти могло пересуватися 20-30 військовослужбовців противника, щоб якомога ближче дістатись до наших позицій. Зараз це вже нереально, бо досить легка ціль для нас. І ворог саме тому перейшов до застосування тактики інфільтрації малих груп - 2-3 осіб", - пояснює він.

Ворог намагається просочуватись, використовуючи місцевість, погодні умови, заходити в глибину між бойовими порядками, і закріплюватись там.

Втім, і це не надто ефективна тактика для окупантів - вони все одно зазнають великих втрат на фронті.

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