Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 413 510 человек (+1 260 за сутки), 12 100 танков, 45 569 артиллерийских систем, 24 903 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 413 510 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 413 510 (+1 260) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 100 (+3) шт.
- боевых бронированных машин — 24 903 (+4) шт.
- артиллерийских систем — 45 569 (+61) шт.
- РСЗО — 1 918 (+1) ед.
- средства ПВО — 1 478 (+0) шт.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 1 853 (+5) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 396 920 (+2 074) шт.
- крылатые ракеты — 4 887 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 117 547 (+462) шт.
- специальная техника — 4 398 (+4) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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540!!!!! одиниць знищеної техніки та 1260! чумардосів за день.
Броня та НРК присутні, спецтехніка, арта та логістика файно.
Загальна броня перевалила за 37 000!, ББМ та танчики закрили чергові сотні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 413 000 це більше ніж все міське населення Омської області.