Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 413 510 человек (+1 260 за сутки), 12 100 танков, 45 569 артиллерийских систем, 24 903 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 413 510 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 413 510 (+1 260) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 100 (+3) шт.

боевых бронированных машин — 24 903 (+4) шт.

артиллерийских систем — 45 569 (+61) шт.

РСЗО — 1 918 (+1) ед.

средства ПВО — 1 478 (+0) шт.

самолетов — 436 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 1 853 (+5) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 396 920 (+2 074) шт.

крылатые ракеты — 4 887 (+0) шт.

корабли / катера — 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 117 547 (+462) шт.

специальная техника — 4 398 (+4) ед.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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