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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 413 510 осіб (+1 260 за добу), 12 100 танків, 45 569 артсистем, 24 903 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці 414 бригади ліквідували рашиста серед дороги

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 413 510 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 413 510 (+1 260) осіб (ліквідовано та поранено) 
  • танків - 12 100 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 24 903 (+4) од.
  • артилерійських систем - 45 569 (+61) од.
  • РСЗВ - 1 918 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 478 (+0) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 853 (+5) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 396 920 (+2 074) од.
  • крилаті ракети - 4 887 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 117 547 (+462) од.
  • спеціальна техніка - 4 398 (+4) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Операція "Ашан": Сили оборони уразили 1180 цілей та на пів року зірвали механізований наступ РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21471) Генштаб ЗС (8619) ліквідація (4822)
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Топ коментарі
+5
Цікаво - чого ГШ не включає у зведення , до "кораблів", танкери... Адже вони теж вважаються "військовими цілями", як і паливозаправники на колесах...
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08.07.2026 07:14 Відповісти
+4
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.07.2026 08:07 Відповісти
+3
у нас зараз і підстанції, і газорозподільчі станції у Криму теж вважаютья військовими цілями, але у відкритий звіт ГШ вони теж не попадуть, бо це сильно дрочить поцифістів-гуманістів на Заході.
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08.07.2026 07:29 Відповісти

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