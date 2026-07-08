Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 413 510 осіб (+1 260 за добу), 12 100 танків, 45 569 артсистем, 24 903 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 413 510 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 413 510 (+1 260) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 100 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 24 903 (+4) од.
- артилерійських систем - 45 569 (+61) од.
- РСЗВ - 1 918 (+1) од.
- засоби ППО - 1 478 (+0) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 853 (+5) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 396 920 (+2 074) од.
- крилаті ракети - 4 887 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 117 547 (+462) од.
- спеціальна техніка - 4 398 (+4) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+5 Яр Холодний
показати весь коментар08.07.2026 07:14 Відповісти Посилання
+4 tarasii smila #448870
показати весь коментар08.07.2026 08:07 Відповісти Посилання
+3 Urs
показати весь коментар08.07.2026 07:29 Відповісти Посилання
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