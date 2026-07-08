Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 413 510 осіб (+1 260 за добу), 12 100 танків, 45 569 артсистем, 24 903 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 413 510 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 413 510 (+1 260) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 100 (+3) од.

бойових броньованих машин - 24 903 (+4) од.

артилерійських систем - 45 569 (+61) од.

РСЗВ - 1 918 (+1) од.

засоби ППО - 1 478 (+0) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 853 (+5) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 396 920 (+2 074) од.

крилаті ракети - 4 887 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 117 547 (+462) од.

спеціальна техніка - 4 398 (+4) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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