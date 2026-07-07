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Пілоти Повітряних сил знищили місце дислокації російських операторів БпЛА бомбами GBU-62. ВIДЕО
Повітряні сили України завдали точного авіаудару по місцю дислокації російських операторів безпілотників, яких своєчасно виявила українська розвідка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи опублікував один із українських пілотів у соцмережах.
За даними військових, розвідка зафіксувала переміщення окупантів на мотоциклах із рюкзаками, у яких вони перевозили батареї та боєкомплект.
Після підтвердження цілі екіпажі винищувачів завдали удару авіабомбами GBU-62 по місцю дислокації російських операторів БпЛА.
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