Пилоты Воздушных сил уничтожили место дислокации российских операторов БПЛА бомбами GBU-62. ВИДЕО

Воздушные силы Украины нанесли точный авиаудар по месту дислокации российских операторов беспилотников, которых своевременно обнаружила украинская разведка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в соцсетях.

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По данным военных, разведка зафиксировала перемещение оккупантов на мотоциклах с рюкзаками, в которых они перевозили батареи и боекомплект.

После подтверждения цели экипажи истребителей нанесли удар авиабомбами GBU-62 по месту дислокации российских операторов БПЛА.

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