1 394 6
Пилоты Воздушных сил уничтожили место дислокации российских операторов БПЛА бомбами GBU-62. ВИДЕО
Воздушные силы Украины нанесли точный авиаудар по месту дислокации российских операторов беспилотников, которых своевременно обнаружила украинская разведка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в соцсетях.
По данным военных, разведка зафиксировала перемещение оккупантов на мотоциклах с рюкзаками, в которых они перевозили батареи и боекомплект.
После подтверждения цели экипажи истребителей нанесли удар авиабомбами GBU-62 по месту дислокации российских операторов БПЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль