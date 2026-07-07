Охота на российских операторов БПЛА: бойцы 33-го ОШП сорвали ротацию двух российских расчетов. ВИДЕО

Украинские операторы дронов продолжают систематически сокращать число тех, кто управляет российскими беспилотниками на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 33-го отдельного штурмового полка успешно уничтожили по два расчета операторов БПЛА РФ именно в момент их ротации.

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Оккупанты пытались обновить личный состав на позициях, однако украинские военные своевременно обнаружили их передвижение и нанесли точные удары.

Как следствие, были поражены два места дислокации российских операторов беспилотников, а попытка ротации противника успешно сорвана.

Видео обнародовали военнослужащие 33-го отдельного штурмового полка.

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