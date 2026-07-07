Полювання на російських операторів БпЛА: воїни 33-го ОШП зірвали ротацію двох російських розрахунків. ВIДЕО

Українські оператори дронів продовжують системно зменшувати кількість тих, хто керує російськими безпілотниками на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 33-го окремого штурмового полку успішно відпрацювали по двох розрахунках операторів БпЛА РФ саме в момент їхньої ротації.

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Окупанти намагалися оновити особовий склад на позиціях, однак українські військові своєчасно виявили їхній рух і завдали точних ударів.

У результаті було уражено два місця дислокації російських операторів безпілотників, а спробу ротації противника успішно зірвано.

Відео оприлюднили військовослужбовці 33-го окремого штурмового полку.

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