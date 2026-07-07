Операция "Ашан": Силы обороны поразили 1180 целей и на полгода сорвали механизированное наступление РФ. ВИДЕО
Министр обороны Украины Михаил Федоров обнародовал уникальные кадры масштабной спецоперации "Ашан", которая существенно ослабила наступательный потенциал российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе первого этапа операции за трое суток украинские военные поразили 949 вражеских целей. После этого оккупанты были вынуждены отвести значительную часть техники от линии фронта, а восстановление потерь продолжалось несколько месяцев.
Второй этап операции был направлен на уничтожение российской артиллерии. Для этого украинские военные разработали специальный боеприпас, а всего за две ночи применили около 800 беспилотников.
Как следствие были поражені 231 артиллерийская система противника, из которых 171 — уничтожена. Всего за два этапа операции "Ашан" Силы обороны поразили 1180 вражеских целей.
В проведении операции принимали участие операторы Lasar's Group Национальной гвардии Украины, 412-й отдельной бригады беспилотных систем NEMESIS и другие подразделения Сил обороны Украины.
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