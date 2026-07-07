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Операция "Ашан": Силы обороны поразили 1180 целей и на полгода сорвали механизированное наступление РФ. ВИДЕО

Министр обороны Украины Михаил Федоров обнародовал уникальные кадры масштабной спецоперации "Ашан", которая существенно ослабила наступательный потенциал российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе первого этапа операции за трое суток украинские военные поразили 949 вражеских целей. После этого оккупанты были вынуждены отвести значительную часть техники от линии фронта, а восстановление потерь продолжалось несколько месяцев.

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Второй этап операции был направлен на уничтожение российской артиллерии. Для этого украинские военные разработали специальный боеприпас, а всего за две ночи применили около 800 беспилотников.

Как следствие были поражені 231 артиллерийская система противника, из которых 171 — уничтожена. Всего за два этапа операции "Ашан" Силы обороны поразили 1180 вражеских целей.

В проведении операции принимали участие операторы Lasar's Group Национальной гвардии Украины, 412-й отдельной бригады беспилотных систем NEMESIS и другие подразделения Сил обороны Украины.

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армия РФ (23251) уничтожение (10184) Национальная гвардия (2376) артиллерия (774) ВСУ (7931) дроны (7553) Силы беспилотных систем (552) 412 полк Nemesis СБС (37)
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