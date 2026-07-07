Операція "Ашан": Сили оборони уразили 1180 цілей та на пів року зірвали механізований наступ РФ. ВIДЕО

Міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив унікальні кадри масштабної спецоперації "Ашан", яка суттєво послабила наступальний потенціал російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першого етапу операції за три доби українські військові уразили 949 ворожих цілей. Після цього окупанти були змушені відвести значну частину техніки від лінії фронту, а відновлення втрат тривало кілька місяців.

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Другий етап операції був спрямований на знищення російської артилерії. Для цього українські військові розробили спеціальний боєприпас, а лише за дві ночі застосували близько 800 безпілотників.

У результаті було уражено 231 артилерійську систему противника, з яких 171 — знищено. Загалом за два етапи операції "Ашан" Сили оборони уразили 1180 ворожих цілей.

У реалізації операції брали участь оператори Lasar's Group Національної гвардії України, 412-ї окремої бригади безпілотних систем NEMESIS та інші підрозділи Сил оборони України.

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