Наиболее активные бои продолжаются на Славянском направлении. Всего на фронте - 81 боевое столкновение, - Генштаб
С начала суток агрессор 81 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 10 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Рыжевка, Волфино, Горки, Товстодубовое, Сопич, Бачевск, Вольная Слобода, Нескучное, Уланово, Голышевское, Будки, Малушино; в Черниговской области – Клюсы, Ляды. Авиаударам подверглись Карповичи и Малая Слободка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив пять КАБ, осуществили 16 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Нововасильевки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По данным Генштаба, на Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Червоный Став, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва и в районе Дробишево. Две атаки продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 26 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка и в районах Ризниковки и Закитного.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в направлении Васютинского.
На Константиновском направлении наши защитники отразили десять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка; две атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Матяшево, Мирное, Новопавловка. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Тернового.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Еленоконстантиновка, Староукраинка и Гуляйпольское.
На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Щербаки.
На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
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