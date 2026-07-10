Наиболее активные бои продолжаются на Славянском направлении. Всего на фронте - 81 боевое столкновение, - Генштаб

С начала суток агрессор 81 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 10 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Рыжевка, Волфино, Горки, Товстодубовое, Сопич, Бачевск, Вольная Слобода, Нескучное, Уланово, Голышевское, Будки, Малушино; в Черниговской области – Клюсы, Ляды. Авиаударам подверглись Карповичи и Малая Слободка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив пять КАБ, осуществили 16 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Нововасильевки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По данным Генштаба, на Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Червоный Став, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва и в районе Дробишево. Две атаки продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 26 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка и в районах Ризниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в направлении Васютинского.

На Константиновском направлении наши защитники отразили десять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка; две атаки продолжаются до сих пор.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Матяшево, Мирное, Новопавловка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Тернового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Еленоконстантиновка, Староукраинка и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Щербаки.

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На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.