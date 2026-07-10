Найактивніші бої тривають на Слов’янському напрямку. Загалом на фронті - 81 боєзіткнення, - Генштаб
Від початку доби агресор 81 раз атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 10 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Волфине, Гірки, Товстодубове, Сопич, Бачівськ, Вільна Слобода, Нескучне, Уланове, Голишівське, Будки, Малушине; на Чернігівщині – Клюси, Ляди. Авіаударів зазнали Карповичі та Мала Слобідка.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти завдали два авіаудари, скинувши п’ять КАБ, здійснили 16 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Нововасилівки. Два боєзіткнення досі тривають.
За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва та у районі Дробишевого. Дві атаки тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 26 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали десять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, дві атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка. Чотири боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у районі Тернового.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка та Гуляйпільське.
На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки.
На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
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