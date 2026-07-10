Найактивніші бої тривають на Слов’янському напрямку. Загалом на фронті - 81 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби агресор 81 раз атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 10 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Волфине, Гірки, Товстодубове, Сопич, Бачівськ, Вільна Слобода, Нескучне, Уланове, Голишівське, Будки, Малушине; на Чернігівщині – Клюси, Ляди. Авіаударів зазнали Карповичі та Мала Слобідка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти завдали два авіаудари, скинувши п’ять КАБ, здійснили 16 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Нововасилівки. Два боєзіткнення досі тривають.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва та у районі Дробишевого. Дві атаки тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 26 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали десять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, дві атаки досі тривають.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка. Чотири боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у районі Тернового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки.

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На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.