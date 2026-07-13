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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Зальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 420 690 осіб (+1 600 за добу), 12 125 танків, 45 865 артсистем, 24 931 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 420 690 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 420 690 (+1 600) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 125 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.
  • артилерійських систем – 45 865 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 929 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 489 (+4) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 894 (+11) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 693 (+1 734) од.
  • крилаті ракети – 4 896 (+7) од.
  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 119 532 (+494) од.
  • спеціальна техніка – 4 412 (+5) од.

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Втрати ворога на ранок 13 липня

Автор: 

армія рф (21513) Генштаб ЗС (8646) ліквідація (4828) знищення (10534)
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Топ коментарі
+11
Минув 4527! день москальсько-української війни.
581!!!!! одиниця знищеної техніки та 1600! чумардосів за день.
Броня присутня, НРК та арта норм, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 420 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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13.07.2026 07:04 Відповісти
+5
по о/с, ППО і автотехниці цифри вище середніх добових. Дуже гарно.
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13.07.2026 07:01 Відповісти
+5
А танкери (я так здогадуюся), не вписують, прикидаючись, що то "Ду-уже великі плаваючі бочки з пальним"? Мені цікаво - а що вони, зараз, з підбитими роблять? Системи управління, герметизації, вентиляції, не працюють. Це ж "плаваюча бомба", "без руля и без ветрил"... Я так думаю - саме з-за цього кацапня, на днях, оголосила Азовське море ЗАКРИТИМ, ДЛЯ СУДНОПЛАВАННЯ... Тобто, ми встановили блокаду не тільки Криму, але і Азовського моря!!!
Адже воно мілководне, і рух суден можливий тільки по визначених судохідних каналах. А там купа вибухонебезпечного мотлоху бовтається... І що буде, коли ця "бомба" гахне, під час проходження, повз неї, якогось корабля? І у порти ж, до себе, вони ці "бомби" не потягнуть... Бо і там може "гупнуть", у будь-який момент... І експорт зерна, з півдня РФ, та інших товарів, по Азовському морю, припинено... Тут уже не "Твікс" - тут "Три в одному"!!! Пора "пафтарить" по Балтиці - щоб і там пішла "пробуксовка"...
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13.07.2026 07:17 Відповісти

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