На фронті відбулося 202 бої: ворог тиснув на Слов’янському та Покровському напрямках, - Генштаб
Від початку доби 13 липня на фронті відбулося 202 бойові зіткнення. Найбільше на Покровському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Агресор здійснив 53 авіаційні удари із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5633 дрони-камікадзе та здійснив 2176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Ситуація на півночі
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти один раз штурмували позиції наших оборонців. Противник здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
Ситуація на інших напрямках
Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка.
П’ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого та у бік населених пунктів Чернещина, Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.
- На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.
- 29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Василівка, Котлине, Удачне, Філія, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка, Мирне. Одне боєзіткнення досі триває.
За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів та 15 – поранено; знищено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки противника, 27 укриттів особового складу, три склади боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів. Знищено або подавлено 258 безпілотних літальних апаратів різних типів.
На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував у бік Калинівського та у районі Злагоди.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Залізничне, Чарівне та Гуляйпільське.
На Оріхівському напрямку ворог три рази штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
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