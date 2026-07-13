Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку. Загалом на фронті - 70 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби агресор 70 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 3 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Волфине, Сопич, Вільна Слобода, Нескучне, Кучерівка, Хлібороб, Яструбщина; на Чернігівщині – Полюшкине, Сеньківка. Авіаударів зазнали Кучерівка, Старі Вирки та Товстодубове.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти один раз штурмували позиції наших оборонців, здійснили 20 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та у бік Зарубинки, Гоптівки. Одне боєзіткнення досі триває.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Чернещина, Лиман та у районі Новоселівки. Дві атаки тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили вісім атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Василівка, Котлине, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися у бік Калинівського та у районі Злагоди. Дві атаки досі тривають.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Чарівне та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.