Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку. Загалом на фронті - 70 боєзіткнень, - Генштаб
Від початку доби агресор 70 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 3 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Волфине, Сопич, Вільна Слобода, Нескучне, Кучерівка, Хлібороб, Яструбщина; на Чернігівщині – Полюшкине, Сеньківка. Авіаударів зазнали Кучерівка, Старі Вирки та Товстодубове.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти один раз штурмували позиції наших оборонців, здійснили 20 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та у бік Зарубинки, Гоптівки. Одне боєзіткнення досі триває.
За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Чернещина, Лиман та у районі Новоселівки. Дві атаки тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили вісім атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Василівка, Котлине, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися у бік Калинівського та у районі Злагоди. Дві атаки досі тривають.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Чарівне та Гуляйпільське.
На Оріхівському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів.
На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
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