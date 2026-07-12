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Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
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Війська РФ активно намагаються просунутися на Лиманському напрямку, але швидко знищуються, - Трегубов

Ситуація на Лиманському напрямку

Російські війська активно намагаються просуватися на Лиманському напрямку, який для них залишається основним.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Він для них стратегічно важливий у контексті подальшого розвитку наступу у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тому взяти Лиман для них було б принципово важливо", – зазначив він.

Трегубов додав, що окупанти там доволі швидко знищуються, попри їхні постійні спроби пробитися через кілзону та закріпитися на східних околицях міста.

Читайте: Росіяни намагаються тиснути на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, - Трегубов

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти посилили активність на Лиманському напрямку, намагаючись здійснювати наступальні дії та закріплюватися на окремих ділянках фронту.

Читайте: Росіянам не вдається закріпитися в Куп’янську та створити плацдарм у Лимані, - Трегубов

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Донецька область (11490) бойові дії (6101)
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