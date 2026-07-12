Війська РФ активно намагаються просунутися на Лиманському напрямку, але швидко знищуються, - Трегубов
Російські війська активно намагаються просуватися на Лиманському напрямку, який для них залишається основним.
Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Він для них стратегічно важливий у контексті подальшого розвитку наступу у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тому взяти Лиман для них було б принципово важливо", – зазначив він.
Трегубов додав, що окупанти там доволі швидко знищуються, попри їхні постійні спроби пробитися через кілзону та закріпитися на східних околицях міста.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські окупанти посилили активність на Лиманському напрямку, намагаючись здійснювати наступальні дії та закріплюватися на окремих ділянках фронту.
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