Війська РФ активно намагаються просунутися на Лиманському напрямку, але швидко знищуються, - Трегубов

Російські війська активно намагаються просуватися на Лиманському напрямку, який для них залишається основним.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Він для них стратегічно важливий у контексті подальшого розвитку наступу у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тому взяти Лиман для них було б принципово важливо", – зазначив він.

Трегубов додав, що окупанти там доволі швидко знищуються, попри їхні постійні спроби пробитися через кілзону та закріпитися на східних околицях міста.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти посилили активність на Лиманському напрямку, намагаючись здійснювати наступальні дії та закріплюватися на окремих ділянках фронту.

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