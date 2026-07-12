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Новости Боевые действия на Лиманском направлении
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Войска РФ активно пытаются продвинуться на Лиманском направлении, но быстро уничтожаются, - Трегубов

Ситуация на Лиманском направлении

Российские войска активно пытаются продвигаться на Лиманском направлении, которое для них остается основным.

Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Оно для них стратегически важно в контексте дальнейшего развития наступления в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому взять Лиман для них было бы принципиально важно", – отметил он.

Трегубов добавил, что оккупанты там довольно быстро уничтожаются, несмотря на их постоянные попытки прорваться через зону сопротивления и закрепиться на восточных окраинах города.

Читайте: Россияне пытаются оказать давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, – Трегубов

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили активность на Лиманском направлении, пытаясь проводить наступательные действия и закрепляться на отдельных участках фронта.

Читайте: Россиянам не удается закрепиться в Купянске и создать плацдарм в Лимане, - Трегубов

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