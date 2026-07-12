Войска РФ активно пытаются продвинуться на Лиманском направлении, но быстро уничтожаются, - Трегубов
Российские войска активно пытаются продвигаться на Лиманском направлении, которое для них остается основным.
Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Оно для них стратегически важно в контексте дальнейшего развития наступления в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому взять Лиман для них было бы принципиально важно", – отметил он.
Трегубов добавил, что оккупанты там довольно быстро уничтожаются, несмотря на их постоянные попытки прорваться через зону сопротивления и закрепиться на восточных окраинах города.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили активность на Лиманском направлении, пытаясь проводить наступательные действия и закрепляться на отдельных участках фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль