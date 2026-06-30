Россияне пытаются оказать давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, - Трегубов

Российские войска значительно активизировали боевые действия на Лиманском направлении, которое, по оценкам украинских военных, является ключевым для дальнейших попыток противника выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского радио заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

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Количество боевых столкновений на этом направлении выросло примерно в 1,5 раза, как и потери противника.

"Сейчас в нашей зоне россияне теряют 250–300 человек в сутки, и большинство из них - в Лиманском районе. До этого было 150–200", - отметил он.

Трегубов подчеркнул, что активизация боевых действий не приносит россиянам ожидаемых результатов и сопровождается большими потерями.

Проблемы с топливом и логистикой у россиян

Военный сообщил, что российские подразделения сталкиваются с трудностями в обеспечении, в частности с поставками горюче-смазочных материалов. Это, по его словам, вместе с ударами по тыловым объектам существенно влияет на возможности противника.

"Мы наблюдаем определенные проблемы с поставками, прежде всего топлива. Совокупность таких проблем и результаты украинских ударов по тылам противника дали о себе знать", - сказал Трегубов.

По словам спикера, россияне значительно реже применяют бронетехнику из-за высокой эффективности украинских дронов.

"Бронетехника сейчас… крайне редко используется. Танки сейчас можно применять лишь в очень ограниченной сфере", - пояснил он.

Основную тяжесть штурмовых действий, по его словам, сейчас несут пехотные подразделения.

Славянско-Краматорская агломерация - главная цель РФ

Трегубов подчеркнул, что стратегической целью россиян остается выход на Славянско-Краматорскую агломерацию.

"На данный момент Славянско-Краматорская агломерация для россиян - главная цель в войне", - отметил он.

Он добавил, что захват Лимана рассматривается как промежуточный этап для дальнейшего продвижения вглубь Донецкой области.

Несмотря на активизацию атак, украинские силы сохраняют технологическое преимущество, в частности в использовании беспилотных систем.

"На данный момент определенное качественное преимущество над россиянами имеется", - подытожил Трегубов.

По его прогнозу, в ближайшие недели станет ясно, насколько российские силы способны поддерживать нынешнюю интенсивность наступательных действий.

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