Войска РФ пытаются закрепиться на восточных окраинах Лимана, - ГОС

Российские войска активизировали действия на Лиманском направлении, пытаясь вести наступление и закрепиться на отдельных участках фронта.

Об этом в эфире сообщил пресс-секретарь ГОС Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Интенсивность боев

"Крайне интенсивные боевые действия, особенно в Лиманском районе, особенно на Лиманском участке. Большое количество боевых столкновений", - сказал Трегубов.

Он отметил, что российские войска пытаются закрепиться на восточных окраинах Лимана.

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"Сейчас они очень активно пытаются в городе хоть как-то, несмотря на большие потери, бросать любое количество личного состава для того, чтобы они так или иначе имели какое-то закрепление в его восточных районах. Этот рост интенсивности в целом в зоне нашей ответственности как раз с этим и связан. В первую очередь - с наращиванием активности на Лимане", - сказал Трегубов.

Планы РФ в отношении Славянско-Краматорской агломерации

Он подчеркнул, что Лиман остается одним из ключевых направлений для российского командования из-за планов выхода к Славянско-Краматорской агломерации.

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