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Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
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Війська РФ намагаються закріпитися на східних околицях Лимана, - УОС

лиман

Російські війська посилили активність на Лиманському напрямку, намагаючись здійснювати наступальні дії та закріплюватися на окремих ділянках фронту.

Про це у телеефірі повідомив речник УОС Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Інтенсивність боїв

"Вкрай інтенсивні бойові дії, особливо на Лиманщині, особливо на Лиманському відтинку. Висока кількість боєзіткнень", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що російські війська намагаються закріпитися на східних околицях Лимана.

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"Зараз вони дуже активно намагаються у місті хоч якось, попри великі втрати, кидати будь-яку кількість особового складу для того, щоб вони так чи інакше мали якісь закріплення у його східних районах. Те зростання інтенсивності загалом у зоні нашої відповідальності якраз з цим і пов'язане. В першу чергу - з нарощуванням активності на Лимані", - сказав Трегубов.

Плани РФ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію

Він підкреслив, що Лиман залишається одним із ключових напрямків для російського командування через плани виходу до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

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Донецька область (11399) бойові дії (6035) Лиман (263) Покровський район (1796)
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Топ коментарі
+4
Немає стабілізації - в Констаху вже влізли - беруться за Лиман
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28.06.2026 11:35 Відповісти
+2
здає 🤡 потроху українські землі ...все по стамбульскооманкому договорняку ...ну може скаже як трамп по Анкоріжу , а нічого не було ...
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28.06.2026 12:13 Відповісти
+2
Ініціатива на боці України, але кацапи постійно примудряються кудись лізти.
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28.06.2026 12:19 Відповісти

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