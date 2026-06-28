Війська РФ намагаються закріпитися на східних околицях Лимана, - УОС
Російські війська посилили активність на Лиманському напрямку, намагаючись здійснювати наступальні дії та закріплюватися на окремих ділянках фронту.
Про це у телеефірі повідомив речник УОС Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Інтенсивність боїв
"Вкрай інтенсивні бойові дії, особливо на Лиманщині, особливо на Лиманському відтинку. Висока кількість боєзіткнень", - сказав Трегубов.
Він зазначив, що російські війська намагаються закріпитися на східних околицях Лимана.
"Зараз вони дуже активно намагаються у місті хоч якось, попри великі втрати, кидати будь-яку кількість особового складу для того, щоб вони так чи інакше мали якісь закріплення у його східних районах. Те зростання інтенсивності загалом у зоні нашої відповідальності якраз з цим і пов'язане. В першу чергу - з нарощуванням активності на Лимані", - сказав Трегубов.
Плани РФ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію
Він підкреслив, що Лиман залишається одним із ключових напрямків для російського командування через плани виходу до Слов’янсько-Краматорської агломерації.
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