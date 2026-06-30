Росіяни намагаються тиснути на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, - Трегубов
Російські війська суттєво активізували бойові дії на Лиманському напрямку, який, за оцінками українських військових, є ключовим для подальших спроб противника вийти на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського Радіо заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.
Кількість боєзіткнень на напрямку зросла приблизно в 1,5 раза, як і втрати противника.
"Зараз у нашій зоні росіяни втрачають 250–300 осіб на добу і більшість із них на Лиманщині. До цього було 150–200", - зазначив він.
Трегубов підкреслив, що активізація бойових дій не дає росіянам очікуваних результатів і супроводжується великими втратами.
Проблеми з пальним і логістикою у росіян
Військовий повідомив, що російські підрозділи стикаються з труднощами у забезпеченні, зокрема з постачанням пально-мастильних матеріалів. Це, за його словами, разом з ударами по тилових об’єктах суттєво впливає на можливості противника.
"Ми спостерігаємо певні проблеми з постачанням, передусім пального. Сукупність таких проблем і результати українських ударів по тилах противника далися взнаки", - сказав Трегубов.
За словами речника, росіяни значно рідше застосовують бронетехніку через високу ефективність українських дронів.
"Бронетехніка зараз… вкрай рідко використовується. Танки зараз можна застосовувати лише в дуже обмеженій сфері", — пояснив він.
Основний тягар штурмових дій, за його словами, нині несуть піхотні підрозділи.
Слов’янсько-Краматорська агломерація - головна мета РФ
Трегубов наголосив, що стратегічною ціллю росіян залишається вихід на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.
"Станом на зараз Слов’янсько-Краматорська агломерація для росіян - основна ціль у війні", - зазначив він.
Він додав, що захоплення Лимана розглядається як проміжний етап для подальшого просування вглиб Донеччини.
Попри активізацію атак, українські сили зберігають технологічну перевагу, зокрема у використанні безпілотних систем.
"Станом на зараз певна якісна перевага над росіянами є", - підсумував Трегубов.
За його прогнозом, найближчими тижнями стане зрозуміло, наскільки російські сили здатні підтримувати нинішню інтенсивність наступальних дій.
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