Росіяни намагаються тиснути на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, - Трегубов

Російські війська суттєво активізували бойові дії на Лиманському напрямку, який, за оцінками українських військових, є ключовим для подальших спроб противника вийти на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського Радіо заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

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Кількість боєзіткнень на напрямку зросла приблизно в 1,5 раза, як і втрати противника.

"Зараз у нашій зоні росіяни втрачають 250–300 осіб на добу і більшість із них на Лиманщині. До цього було 150–200", - зазначив він.

Трегубов підкреслив, що активізація бойових дій не дає росіянам очікуваних результатів і супроводжується великими втратами.

Проблеми з пальним і логістикою у росіян

Військовий повідомив, що російські підрозділи стикаються з труднощами у забезпеченні, зокрема з постачанням пально-мастильних матеріалів. Це, за його словами, разом з ударами по тилових об’єктах суттєво впливає на можливості противника.

"Ми спостерігаємо певні проблеми з постачанням, передусім пального. Сукупність таких проблем і результати українських ударів по тилах противника далися взнаки", - сказав Трегубов.

За словами речника, росіяни значно рідше застосовують бронетехніку через високу ефективність українських дронів.

"Бронетехніка зараз… вкрай рідко використовується. Танки зараз можна застосовувати лише в дуже обмеженій сфері", — пояснив він.

Основний тягар штурмових дій, за його словами, нині несуть піхотні підрозділи.

Слов’янсько-Краматорська агломерація - головна мета РФ

Трегубов наголосив, що стратегічною ціллю росіян залишається вихід на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

"Станом на зараз Слов’янсько-Краматорська агломерація для росіян - основна ціль у війні", - зазначив він.

Він додав, що захоплення Лимана розглядається як проміжний етап для подальшого просування вглиб Донеччини.

Попри активізацію атак, українські сили зберігають технологічну перевагу, зокрема у використанні безпілотних систем.

"Станом на зараз певна якісна перевага над росіянами є", - підсумував Трегубов.

За його прогнозом, найближчими тижнями стане зрозуміло, наскільки російські сили здатні підтримувати нинішню інтенсивність наступальних дій.

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