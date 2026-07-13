Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении. Всего на фронте - 70 боестолкновений, - Генштаб
С начала суток агрессор 70 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 3 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Рыжевка, Волфино, Сопич, Вольная Слобода, Нескучное, Кучеровка, Хлебороб, Яструбщина; в Черниговской области — Полюшкино, Сенковка. Авиаудары пришлись на Кучеровку, Старые Вирки и Товстодубово.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты один раз штурмовали позиции наших защитников, осуществили 20 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Зарубинки, Гоптовки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
По данным Генштаба, на Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман и в районе Новоселовки. Две атаки продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка и в районах Ризниковки и Закитного.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Васильевка, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в сторону Калиновского и в районе Злагоды. Две атаки продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в сторону населенных пунктов Горькое, Воздвижовка, Цветково, Чаривное и Гуляйпольское.
На Ореховском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районах Степового и Плавней.
На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
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