Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении. Всего на фронте - 70 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток агрессор 70 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 3 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Рыжевка, Волфино, Сопич, Вольная Слобода, Нескучное, Кучеровка, Хлебороб, Яструбщина; в Черниговской области — Полюшкино, Сенковка. Авиаудары пришлись на Кучеровку, Старые Вирки и Товстодубово.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты один раз штурмовали позиции наших защитников, осуществили 20 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Зарубинки, Гоптовки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По данным Генштаба, на Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман и в районе Новоселовки. Две атаки продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка и в районах Ризниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Васильевка, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в сторону Калиновского и в районе Злагоды. Две атаки продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в сторону населенных пунктов Горькое, Воздвижовка, Цветково, Чаривное и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районах Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.