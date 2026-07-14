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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 421 810 осіб (+ +1 120 за добу), 12 131 танк, 45 911 артсистем, 24 932 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Генштаб оновив втрати РФ: мінус 1120 окупантів і 46 артсистем за добу

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 421 810 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 421 810 (+1 120) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 131 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.
  • артилерійських систем – 45 911 (+46) од.
  • РСЗВ – 1 931 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 491 (+2) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.
  • крилаті ракети – 4 899 (+3) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 119 862 (+330) од.
  • спеціальна техніка – 4 416 (+4) од.

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Росія втратила понад 1,42 млн військових від початку війни, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (21528) Генштаб ЗС (8651) ліквідація (4829) знищення (10548)
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Топ коментарі
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.07.2026 07:41 Відповісти
+6
Минув 4528! день москальсько-української війни.
402!!!! одиниці знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня присутня, НРК, спецтехніка та арта норм, логістика файно, ППО супер.
НРК закрили чергову сотню.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 421 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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14.07.2026 08:46 Відповісти
+5
Отстали вы от жизни:
❗️И да, новый Министр энергетики и экономики РФ - Дядюшка Мадяр отчитался об уничтожении еще 13 кораблей!
Итого: за неделю уничтожено 110 орочьих корыт разной степени важности. (пока Невзоров) но 90 было от самого Мадяра.
Я жду цифру 300 или 500.
Хотя в Азовском море 500 кораблей не потонет.
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14.07.2026 08:47 Відповісти

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