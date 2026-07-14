Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 421 810 осіб (+ +1 120 за добу), 12 131 танк, 45 911 артсистем, 24 932 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 421 810 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 421 810 (+1 120) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 131 (+6) од.

бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.

артилерійських систем – 45 911 (+46) од.

РСЗВ – 1 931 (+2) од.

засоби ППО – 1 491 (+2) од.

літаків – 437 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.

крилаті ракети – 4 899 (+3) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 119 862 (+330) од.

спеціальна техніка – 4 416 (+4) од.

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