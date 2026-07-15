На фронте 235 боевых столкновений: самые ожесточенные бои ведутся на трех направлениях, — Генштаб

С начала суток среды, 15 июля, на фронте произошло 235 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 52 авиаудара с применением 170 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6001 дрон-камикадзе и осуществил 2273 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты 10 раз штурмовали позиции наших защитников. Противник нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, осуществил 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Лиман, Вильча, Симиновка, Колодязное, Кутьковка, Шевьяковка, Хатнее и Амбарное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Лиман, Вильча, Симиновка, Колодязное, Кутьковка, Шевьяковка, Хатнее и Амбарное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении сегодня враг совершил четыре штурма позиций Сил обороны в направлении Купянска, Новоплатоновки и Куриловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении отражено восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Дробишево, Озерное, а также в районах Новоселовки и Ямполя. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, а также в районах Ризниковки и Закитного. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районе Никифоровки и Часова Яра; один бой продолжается.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка, а также в направлении Вольного, Торецкого и Кучерова Яра.

Враг совершил тридцать две атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Сухецкое, Родинское, Гришино, Удачное, Новосергиевка, а также в направлении Белицкого, Шевченко.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 30 оккупантов и 7 ранено; уничтожено две единицы автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждено 25 укрытий личного состава и два склада боеприпасов. Уничтожено или подавлено 225 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг трижды атаковал в направлении Вороного и Тернового.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 10 вражеских атак в направлении населенных пунктов Горькое, Цветково, Воздвижовка, Верхняя Терса, Доброполье и Чаривное. Еще одно боевое столкновение продолжается.

в направлении населенных пунктов Горькое, Цветково, Воздвижовка, Верхняя Терса, Доброполье и Чаривное. Еще одно боевое столкновение продолжается. На Ореховском направлении враг четыре раза совершил штурм позиций наших защитников в районе Плавней, Белогорья и Малых Щербаков. Один бой продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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