Армія РФ втрачає понад 400 солдатів за 1 км² на Донеччині, - Сирський

ЗСУ перехоплюють стратегічну ініціативу, завдаючи ударів по військових об'єктах і логістиці РФ. За словами Сирського, на Донеччині Росія втрачає понад 400 військових за 1 км² просування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці–Україна генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

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Сирський поінформував американського колегу про оперативну ситуацію на фронті, наголосивши, що українські військові роблять кожен наступальний крок російської армії максимально виснажливим.

За його словами, "в Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити 1 квадратний кілометр території". Він також підкреслив, що "маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, тож наша оборона – активна".

Удари по тилу РФ та потреби в ППО

Сирський зазначив, що для зниження наступального потенціалу ворога Сили оборони завдають ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу на відстані до 2 тис. км, а також у межах концепції Middle Strike знищують логістичну інфраструктуру окупантів на відстані 200–300 км від лінії фронту.

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Окремо головнокомандувач окреслив критичну потребу України у засобах протиповітряної оборони та поповненні запасів зенітних ракет.

Patriot і підтримка США

Сирський позитивно оцінив заяву президента США щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

За його словами, "у поєднанні з реалізацією Переліку пріоритетних вимог України (PURL), обидва підходи забезпечують короткострокову та довгострокову підтримку, необхідну для зміцнення бойових можливостей Збройних Сил України".

Наприкінці розмови головнокомандувач подякував генерал-лейтенанту Кертісу Баззарду, керівництву США та американському народу за підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

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