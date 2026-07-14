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Новости Ликвидация российских окукпантов Программа PURL
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Армия РФ теряет более 400 солдат на 1 км² в Донецкой области, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский

ВСУ перехватывают стратегическую инициативу, нанося удары по военным объектам и логистике РФ. По словам Сырского, в Донецкой области Россия теряет более 400 военнослужащих на каждый 1 км² продвижения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины - командующим Группой содействия безопасности - Украина генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

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Сырский проинформировал американского коллегу об оперативной ситуации на фронте, подчеркнув, что украинские военные делают каждый наступательный шаг российской армии максимально изнурительным.

По его словам, "в Донецкой области российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить 1 квадратный километр территории". Он также подчеркнул, что "мы должны перехватить стратегическую инициативу, поэтому наша оборона - активная".

Удары по тылу РФ и потребности в ПВО

Сырский отметил, что для снижения наступательного потенциала врага Силы обороны наносят удары по объектам российского военно-промышленного комплекса на расстоянии до 2 тыс. км, а также в рамках концепции Middle Strike уничтожают логистическую инфраструктуру оккупантов на расстоянии 200-300 км от линии фронта.

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Отдельно главнокомандующий подчеркнул острую потребность Украины в средствах противовоздушной обороны и пополнении запасов зенитных ракет.

Patriot и поддержка США

Сырский положительно оценил заявление президента США о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot.

По его словам, "в сочетании с реализацией Перечня приоритетных требований Украины (PURL) оба подхода обеспечивают краткосрочную и долгосрочную поддержку, необходимую для укрепления боевых возможностей Вооруженных Сил Украины".

В конце беседы главнокомандующий поблагодарил генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда, руководство США и американский народ за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

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Автор: 

ПВО (3838) Донецкая область (12609) Александр Сырский (953) Удары по РФ (1110)
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Топ комментарии
+4
рашисьи втрачають міндобриво ...Україна віддає теріторії...дякуючі сирскому з говн*командуючим 🤡...
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14.07.2026 10:13 Ответить
+4
Мені цікавіше знати скільки ми втратили за курську авантюру.
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14.07.2026 10:22 Ответить
+3
а скільки втрачає скеля?(
всіх даремно втрачених спишуть
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14.07.2026 10:23 Ответить

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