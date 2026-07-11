Сырский на конференции "Коалиции желающих" призвал предоставить Украине больше средств ПВО, прежде всего противобаллистических ракет

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в онлайн-конференции главнокомандующих вооруженных сил государств-участников "Коалиции желающих".

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Усиление ПВО

В частности, он подчеркнул, что российские захватчики не слышат призывов к миру, а вместо этого прибегают к эскалации, увеличивая интенсивность массированных комбинированных ударов по территории Украины. Страдает гражданское население, экономика, инфраструктурные объекты.

"В связи с этим я обратился к коллегам по Коалиции с призывом предоставить больше средств противовоздушной обороны, прежде всего противобаллистических ракет, а также других средств поражения — для ослабления военного и экономического потенциала государства-агрессора", — сообщил Сырский.

Читайте также: 13 июля Зеленский примет участие во встрече "Коалиции желающих" в Париже, — Le Monde

"Теневой флот" РФ

В этом контексте главнокомандующий отметил важность дальнейших совместных шагов по противодействию российскому "теневому флоту", который остается одним из ключевых инструментов обхода ограничений и получения доходов, используемых Россией для продолжения войны.

Подготовка украинских военных

Отдельно на конференции "Коалиции желающих" обсуждался вопрос подготовки украинских военнослужащих и подразделений с привлечением иностранных партнеров Украины, в частности инструкторов многонациональных сил Коалиции после их развертывания на территории Украины.

Читайте также: Темпы продвижения РФ сократились более чем вдвое, но до перелома в войне еще далеко, — Сырский