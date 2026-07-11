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Новости антибаллистическая система ПВО
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Сырский на конференции "Коалиции желающих" призвал предоставить Украине больше средств ПВО, прежде всего противобаллистических ракет

Сырский принял участие в конференции главнокомандующих "Коалиции желающих"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в онлайн-конференции главнокомандующих вооруженных сил государств-участников "Коалиции желающих".

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Усиление ПВО

В частности, он подчеркнул, что российские захватчики не слышат призывов к миру, а вместо этого прибегают к эскалации, увеличивая интенсивность массированных комбинированных ударов по территории Украины. Страдает гражданское население, экономика, инфраструктурные объекты.

"В связи с этим я обратился к коллегам по Коалиции с призывом предоставить больше средств противовоздушной обороны, прежде всего противобаллистических ракет, а также других средств поражения — для ослабления военного и экономического потенциала государства-агрессора", — сообщил Сырский.

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"Теневой флот" РФ

В этом контексте главнокомандующий отметил важность дальнейших совместных шагов по противодействию российскому "теневому флоту", который остается одним из ключевых инструментов обхода ограничений и получения доходов, используемых Россией для продолжения войны.

Подготовка украинских военных

Отдельно на конференции "Коалиции желающих" обсуждался вопрос подготовки украинских военнослужащих и подразделений с привлечением иностранных партнеров Украины, в частности инструкторов многонациональных сил Коалиции после их развертывания на территории Украины.

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Автор: 

ПВО (3828) Александр Сырский (952) Коалиция желающих (139)
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Топ комментарии
+6
Чому немає ракет? Є Штілерман, Міндіч, ефективні "потужники".Ними можна збивати.)
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11.07.2026 20:22 Ответить
+4
Закликунярії партнерів щє ті.
Щось я не бачив жодного, які би закликали невідомого вову не знищювати українські ракетні програми десь рочків 7-5 тому.
А тепер так! потрібні і негайно!
Ну хочя б є кого винувати, звісно партнерів.
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11.07.2026 20:17 Ответить
+3
Ти щось переплутав, тобі потрібно більше м'яса а не ракет! Навіщо хліб у ішака відбираєш?
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11.07.2026 20:10 Ответить

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