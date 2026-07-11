Сырский на конференции "Коалиции желающих" призвал предоставить Украине больше средств ПВО, прежде всего противобаллистических ракет
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в онлайн-конференции главнокомандующих вооруженных сил государств-участников "Коалиции желающих".
Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Усиление ПВО
В частности, он подчеркнул, что российские захватчики не слышат призывов к миру, а вместо этого прибегают к эскалации, увеличивая интенсивность массированных комбинированных ударов по территории Украины. Страдает гражданское население, экономика, инфраструктурные объекты.
"В связи с этим я обратился к коллегам по Коалиции с призывом предоставить больше средств противовоздушной обороны, прежде всего противобаллистических ракет, а также других средств поражения — для ослабления военного и экономического потенциала государства-агрессора", — сообщил Сырский.
"Теневой флот" РФ
В этом контексте главнокомандующий отметил важность дальнейших совместных шагов по противодействию российскому "теневому флоту", который остается одним из ключевых инструментов обхода ограничений и получения доходов, используемых Россией для продолжения войны.
Подготовка украинских военных
Отдельно на конференции "Коалиции желающих" обсуждался вопрос подготовки украинских военнослужащих и подразделений с привлечением иностранных партнеров Украины, в частности инструкторов многонациональных сил Коалиции после их развертывания на территории Украины.
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Щось я не бачив жодного, які би закликали невідомого вову не знищювати українські ракетні програми десь рочків 7-5 тому.
А тепер так! потрібні і негайно!
Ну хочя б є кого винувати, звісно партнерів.