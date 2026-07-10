Зеленский 13 июля примет участие во встрече "Коалиции желающих" в Париже, — Le Monde
В понедельник, 13 июля, Франция примет саммит "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 25 глав правительств.
Об этом пишет Le Monde со ссылкой на заявление пресс-службы Елисейского дворца, сообщает Цензор.НЕТ.
Новая встреча "Коалиции желающих"
В администрации французского президента отметили, что цель встречи — "достичь прекращения огня и возобновления мирных переговоров в войне России против Украины".
"Встреча состоится в момент особого укрепления трансатлантического сближения и единства, а также при благоприятной динамике для Киева", — заявили в Елисейском дворце.
В настоящее время в "Коалицию желающих" входят 35 стран. К саммиту в понедельник также присоединятся Молдова и Северная Македония.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в июле Париж примет очередное заседание "коалиции желающих".
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