Зеленский 13 июля примет участие во встрече "Коалиции желающих" в Париже, — Le Monde

В понедельник, 13 июля, Франция примет саммит "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 25 глав правительств.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на заявление пресс-службы Елисейского дворца, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая встреча "Коалиции желающих"

В администрации французского президента отметили, что цель встречи — "достичь прекращения огня и возобновления мирных переговоров в войне России против Украины".

"Встреча состоится в момент особого укрепления трансатлантического сближения и единства, а также при благоприятной динамике для Киева", — заявили в Елисейском дворце.

В настоящее время в "Коалицию желающих" входят 35 стран. К саммиту в понедельник также присоединятся Молдова и Северная Македония.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в июле Париж примет очередное заседание "коалиции желающих".

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