Макрон анонсировал встречу с Зеленским и саммит "коалиции решительных" в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в июле Париж примет очередное заседание "коалиции решительных".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Европейской правды".

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Макрон анонсировал встречу с Зеленским

О предстоящих переговорах французский лидер сообщил перед началом саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории.

По словам Макрона, встреча с Зеленским должна помочь скоординировать дальнейшую поддержку Украины и работу "коалиции решительных".

Саммит пройдет в Париже

Президент Франции пригласил участников коалиции прибыть в Париж 13 и 14 июля для проведения очередного заседания.

Встреча состоится во время национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, который ежегодно отмечается 14 июля.

В коалицию входят около 25 стран

В настоящее время "коалиция решительных" находится под руководством Франции. В июле председательство должно перейти к Великобритании.

Формат объединяет около 25 государств, которые заявили о готовности присоединиться к созданию многонациональных сил поддержки Украины после достижения мирного соглашения с Россией.

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