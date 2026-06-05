Макрон анонсировал встречу с Зеленским и саммит "коалиции решительных" в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в июле Париж примет очередное заседание "коалиции решительных".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Европейской правды".
Макрон анонсировал встречу с Зеленским
О предстоящих переговорах французский лидер сообщил перед началом саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории.
По словам Макрона, встреча с Зеленским должна помочь скоординировать дальнейшую поддержку Украины и работу "коалиции решительных".
Саммит пройдет в Париже
Президент Франции пригласил участников коалиции прибыть в Париж 13 и 14 июля для проведения очередного заседания.
Встреча состоится во время национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, который ежегодно отмечается 14 июля.
В коалицию входят около 25 стран
В настоящее время "коалиция решительных" находится под руководством Франции. В июле председательство должно перейти к Великобритании.
Формат объединяет около 25 государств, которые заявили о готовности присоединиться к созданию многонациональных сил поддержки Украины после достижения мирного соглашения с Россией.
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