РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9379 посетителей онлайн
Новости Помощь Франции Украине Встреча Зеленского с Макроном Коалиция желающих Отношения Зеленского и Макрона
331 4

Макрон анонсировал встречу с Зеленским и саммит "коалиции решительных" в Париже

Макрон анонсировал заседание "коалиции решительных" в Париже 13-14 июля и встречу с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в июле Париж примет очередное заседание "коалиции решительных".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Европейской правды".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Макрон анонсировал встречу с Зеленским

О предстоящих переговорах французский лидер сообщил перед началом саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории.

По словам Макрона, встреча с Зеленским должна помочь скоординировать дальнейшую поддержку Украины и работу "коалиции решительных".

Саммит пройдет в Париже

Президент Франции пригласил участников коалиции прибыть в Париж 13 и 14 июля для проведения очередного заседания.

Встреча состоится во время национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, который ежегодно отмечается 14 июля.

В коалицию входят около 25 стран

В настоящее время "коалиция решительных" находится под руководством Франции. В июле председательство должно перейти к Великобритании.

Формат объединяет около 25 государств, которые заявили о готовности присоединиться к созданию многонациональных сил поддержки Украины после достижения мирного соглашения с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция поддерживает диалог Зеленского с Путиным, - заявление Макрона

Автор: 

Зеленский Владимир (24411) коалиция (3771) Макрон Эмманюэль (1613)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рішучі ше не здулися?
показать весь комментарий
05.06.2026 15:14 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2026 15:15 Ответить
Коаліція рішучих проведе зустріч з коаліцією потужних, цікаво що на вечерю запропонують, та які екскурсії будуть
показать весь комментарий
05.06.2026 15:22 Ответить
Коаліція тих рішучих, що хотіли відсидітись на Західній Україні як гаранти мира з Рашкою. Але коли подивились, що дрони вже і по туди долітають, то зрозуміли, що краще бути рішучим, не виїзжаючи з ситої Європи. А звідти можно свою рішучість і по телеку показувати без ризиків зганьбитися.
показать весь комментарий
05.06.2026 16:04 Ответить
 
 