Макрон анонсував зустріч із Зеленським і саміт "коаліції рішучих" у Парижі
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими днями зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також у липні Париж прийматиме чергове засідання "коаліції рішучих".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "Європейської правди".
Макрон анонсував зустріч із Зеленським
Про майбутні переговори французький лідер повідомив перед початком саміту ЄС – Західні Балкани у Чорногорії.
За словами Макрона, зустріч із Зеленським має допомогти скоординувати подальшу підтримку України та роботу "коаліції рішучих".
Саміт проведуть у Парижі
Президент Франції запросив учасників коаліції прибути до Парижа 13 та 14 липня для проведення чергового засідання.
Зустріч відбудеться під час національного свята Франції – Дня взяття Бастилії, який щороку відзначають 14 липня.
До коаліції входять близько 25 країн
Наразі "коаліція рішучих" перебуває під керівництвом Франції. У липні головування має перейти до Великої Британії.
Формат об'єднує близько 25 держав, які заявили про готовність долучитися до створення багатонаціональних сил підтримки України після досягнення мирної угоди з Росією.
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