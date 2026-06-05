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Макрон анонсував зустріч із Зеленським і саміт "коаліції рішучих" у Парижі

Макрон анонсував засідання "коаліції рішучих" у Парижі 13-14 липня і зустріч із Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими днями зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також у липні Париж прийматиме чергове засідання "коаліції рішучих".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "Європейської правди".

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Макрон анонсував зустріч із Зеленським

Про майбутні переговори французький лідер повідомив перед початком саміту ЄС – Західні Балкани у Чорногорії.

За словами Макрона, зустріч із Зеленським має допомогти скоординувати подальшу підтримку України та роботу "коаліції рішучих".

Саміт проведуть у Парижі

Президент Франції запросив учасників коаліції прибути до Парижа 13 та 14 липня для проведення чергового засідання.

Зустріч відбудеться під час національного свята Франції – Дня взяття Бастилії, який щороку відзначають 14 липня.

До коаліції входять близько 25 країн

Наразі "коаліція рішучих" перебуває під керівництвом Франції. У липні головування має перейти до Великої Британії.

Формат об'єднує близько 25 держав, які заявили про готовність долучитися до створення багатонаціональних сил підтримки України після досягнення мирної угоди з Росією.

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Зеленський Володимир (27933) коаліція (420) Макрон Емманюель (1765)
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Рішучі ше не здулися?
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05.06.2026 15:14 Відповісти
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05.06.2026 15:15 Відповісти
Коаліція рішучих проведе зустріч з коаліцією потужних, цікаво що на вечерю запропонують, та які екскурсії будуть
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05.06.2026 15:22 Відповісти
Коаліція тих рішучих, що хотіли відсидітись на Західній Україні як гаранти мира з Рашкою. Але коли подивились, що дрони вже і по туди долітають, то зрозуміли, що краще бути рішучим, не виїзжаючи з ситої Європи. А звідти можно свою рішучість і по телеку показувати без ризиків зганьбитися.
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05.06.2026 16:04 Відповісти
 
 